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17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит отель под открытым небом в Швейцарии (фото)

Из всех удобств в нем есть только кровать и невероятный вид.

6
фотографий
6
фотографий

Еще в 2009 году братья-художники Фрэнк и Патрик Риклин создали идею очень необычного отеля под названием Null Stern Hotel («Ноль звезд»). Отель представлял из себя кровать с тумбочками и светильниками, расположенными в старом бомбоубежище неподалеку от городка Зевелен в Швейцарии.

Хоть отель и был популярен, но проработал всего один год, после чего его переделали в музей.

Однако в 2017 году братья решили вернуться к своему проекту, значительно его изменив. Null Stern Hotel вновь открыл свои двери для постояльцев, но в этот раз уже под открытым небом.

Новая идея отеля — это большая двуспальная кровать с тумбочками и светильниками, которая стоит на деревянной платформе прямо под открытым небом.

В 2020-м году братья расширили бизнес и открыли несколько отелей-кроватей в разных туристических местах по всей Швейцарии. Отелями управляют местные жители, которые приветствуют и «заселяют» гостей, организуют завтраки, обеды и ужины, а также следят за чистотой «комнаты».

По словам авторов проекта, их отель предназначен для тех путешественников, которые не могут решить, как провести ночь: в роскошном отеле или на природе. Несмотря на минимальное количество удобств, Null Stern Hotel отнюдь не дешевое удовольствие. Одна ночь на двоих (включая завтрак) обойдется гостям в 275 евро.

Екатерина Гура

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