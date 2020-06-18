17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит отель под открытым небом в Швейцарии (фото)
Из всех удобств в нем есть только кровать и невероятный вид.
Еще в 2009 году
Хоть отель и был популярен, но проработал всего один год, после чего его переделали в музей.
Однако в 2017 году братья решили вернуться к своему проекту, значительно его изменив. Null Stern Hotel вновь открыл свои двери для постояльцев, но в этот раз уже под открытым небом.
В 2020-м году братья расширили бизнес и открыли несколько
По словам авторов проекта, их отель предназначен для тех путешественников, которые не могут решить, как провести ночь: в роскошном отеле или на природе. Несмотря на минимальное количество удобств, Null Stern Hotel отнюдь не дешевое удовольствие. Одна ночь на двоих (включая завтрак) обойдется гостям в 275 евро.
Екатерина Гура