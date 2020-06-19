19 июня, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 июня
Строительство Панамского канала, первый автомобиль «Победа», знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события этого дня в истории
28 июня 1902 года конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке. Согласно документу, правительство страны приобретало у французской «Панамской компании» права на строительство канала и все необходимое оборудование, а также акции железной дороги и саму территорию канала у Колумбии с правом строительства, поддержания и управления этой зоной.
За восемь лет до трагедии с «Титаником» в 1904 году произошло одно из самых масштабных кораблекрушений XX века. Пассажирское судно «Нордж», на борту которого находилось около 700 пассажиров и 71 член экипажа, утром 28 июня (по пути из Копенгагена в Нью-Йорк) налетело на риф близ острова Роколл. После удара корабль продержался в воде всего 12 минут, после чего затонул. Команда успела спустить на воду лишь две спасательные шлюпки и таким образом спасти 136 человек. В кораблекрушении погибли 635 человек.
28 июня 1914 года в Сараево (Босния) был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд.
Примечательно, что 28 июня считается не только поводом для начала Первой мировой войны, но и является ее окончанием.
По нему немцы теряли все свои колониальные владения и часть территорий. Германии запрещалось иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тысяч тонн. Отныне флот Германии мог состоять лишь из 6 небольших броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 эсминцев и торпедных катеров. Кроме того, Версальским договором была создана и международная организация Лига Наций, предшествующая ООН.
28 июня 1946 года с конвейера Горьковского автозавода сошла первая партия пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа». Это был первый советский автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире серийных авто с кузовом «бескрылой» формы. Машина отличалась удобством, прекрасной отделкой, оборудованием и различными новшествами (отдельный багажник с подъемной крышей, противосолнечные козырьки, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением и другие). Всего на Горьковском автомобильном заводе до 1958 года было выпущено более 240 тысяч автомобилей «Победа» различных модификаций.
28 июня 1997 года в