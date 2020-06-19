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День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события этого дня в истории
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19 июня, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 июня

Строительство Панамского канала, первый автомобиль «Победа», знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события этого дня в истории

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Строительство Панамского канала

28 июня 1902 года конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке. Согласно документу, правительство страны приобретало у французской «Панамской компании» права на строительство канала и все необходимое оборудование, а также акции железной дороги и саму территорию канала у Колумбии с правом строительства, поддержания и управления этой зоной.

Масштабное кораблекрушение судна «Нордж»

За восемь лет до трагедии с «Титаником» в 1904 году произошло одно из самых масштабных кораблекрушений XX века. Пассажирское судно «Нордж», на борту которого находилось около 700 пассажиров и 71 член экипажа, утром 28 июня (по пути из Копенгагена в Нью-Йорк) налетело на риф близ острова Роколл. После удара корабль продержался в воде всего 12 минут, после чего затонул. Команда успела спустить на воду лишь две спасательные шлюпки и таким образом спасти 136 человек. В кораблекрушении погибли 635 человек.

Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда

28 июня 1914 года в Сараево (Босния) был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд.

Это событие послужило поводом для начала Первой мировой войны.

Австро-Венгрия требовала от Сербии допустить следователей из Вены для расследования убийства Франца Фердинанда, а также заявила о намерении ввести на территорию страны войска для защиты находившихся там австрийских граждан. Несмотря на то, что Сербия приняла основные пункты ультиматума, Австро-Венгрия объявила ей войну, в которую впоследствии были вовлечены 38 независимых государств.

Завершение Первой мировой войны

Примечательно, что 28 июня считается не только поводом для начала Первой мировой войны, но и является ее окончанием.

Именно в этот день в 1919 году был подписан Версальский мирный договор с Германией.

По нему немцы теряли все свои колониальные владения и часть территорий. Германии запрещалось иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тысяч тонн. Отныне флот Германии мог состоять лишь из 6 небольших броненосцев, 6 легких крейсеров, 12 эсминцев и торпедных катеров. Кроме того, Версальским договором была создана и международная организация Лига Наций, предшествующая ООН.

Выпуск первых автомобилей «Победа»

28 июня 1946 года с конвейера Горьковского автозавода сошла первая партия пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М-20 «Победа». Это был первый советский автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире серийных авто с кузовом «бескрылой» формы. Машина отличалась удобством, прекрасной отделкой, оборудованием и различными новшествами (отдельный багажник с подъемной крышей, противосолнечные козырьки, две пепельницы, прикуриватель, потолочный плафон с автоматическим включением и другие). Всего на Горьковском автомобильном заводе до 1958 года было выпущено более 240 тысяч автомобилей «Победа» различных модификаций.

Источник: AP 2020

Скандальный бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда

28 июня 1997 года в Лас-Вегасе состоялся самый скандальный боксерский поединок за всю историю. На ринге за пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в матче-реванше сошлись Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. За 30 секунд до конца третьего раунда, после того, как Холифилд ударил Тайсона головой в лицо, тот вцепился ему зубами в ухо и откусил его часть, которую позже нашли на полу. Бой был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован. Примечательно, что спустя несколько лет Тайсон публично извинился за инцидент перед Холифилдом и сейчас они являются друзьями.

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