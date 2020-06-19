13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит современная Россия глазами немецкого фотографа
Снимки получились душевными.
Фотограф Франк Герфорт из немецкого города Лейпциг уже много лет интересуется культурой и жизнью Восточной Европы, особую любовь он питает и к России.
С 2005 года Герфорт много путешествовал по российским городам и селам и снимал жизнь обычных людей. В 2020 году фотограф выпустил книгу под названием «Русские сказки», в которой собрал самые лучшие снимки.
Несмотря на далеко не идеальные пейзажи и быт, фото получились живыми и очень интересными.
Екатерина Гура