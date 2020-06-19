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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит современная Россия глазами немецкого фотографа

Снимки получились душевными.

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13
фотографий
13
фотографий

Фотограф Франк Герфорт из немецкого города Лейпциг уже много лет интересуется культурой и жизнью Восточной Европы, особую любовь он питает и к России.

С 2005 года Герфорт много путешествовал по российским городам и селам и снимал жизнь обычных людей. В 2020 году фотограф выпустил книгу под названием «Русские сказки», в которой собрал самые лучшие снимки.

Несмотря на далеко не идеальные пейзажи и быт, фото получились живыми и очень интересными.

Екатерина Гура

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