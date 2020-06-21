18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
У гигантской медузы нашли больше 200 токсинов
Яд Номуры настолько сложный, что до сих пор ставит ученых в тупик.
Ученые провели анализ генома одной из крупнейших в мире медуз и обнаружили, что ее яд содержит около 200 токсинов, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Proteome Research.
Медуза Номура (Nemopilema nomurai) населяет преимущественно Жёлтое и
Каждый год от яда гигантского существа страдают сотни ничего не подозревающих пловцов. Он вызывает сильную боль, за которой следуют покраснение и отек. В редких случаях укусы могут привести к шоку или даже смерти.
Сложный анализ биополимеров медузы в лаборатории показал, что животное вырабатывает больше двух сотен токсинов, комбинируя их в сложный «коктейль». При этом каждый из токсинов воздействует на организм жертвы
Химия яда настолько загадочная, что ученым так и не удалось идентифицировать в этом большом наборе те токсины, которые могут привести к летальному исходу.
Анна Лысенко