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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эстонский кот вернулся домой через 3 года после побега

Где он провел все это время — остается загадкой.

Сотрудники приюта для бездомных животных Varjupaikade MTÜ в Эстонии рассказали в соцсетях удивительную историю о рыжем коте-путешественнике по имени Людвиг.

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Взрослый и худой кот в начале 2020 года появился во дворе одного из домов эстонского Вырумаа. Его начала подкармливать одна пожилая женщина, но весной она сильно заболела и попала в больницу. Беспокоясь за кота, она попросила помощи у местного самоуправления. Те забрали бродягу с улицы и отправили его в местный приют.

По стандартной процедуре сотрудники приюта проверили у кота наличие чипа. И им повезло. Благодаря чипу волонтеры узнали имя кота, его возраст и контакты владельца. Оказалось, что животное зовут Людвиг, и ему уже 13 лет. Связавшись по номеру телефона с владельцем, в приюте выяснили, что, на самом деле, у кота был другой хозяин. Они смогли найти его контакты, и тут же сообщили ему радостную новость.

Настоящий хозяин кота был очень удивлен. Оказалось, что Людвиг сбежал из дома еще 3 года назад. Его искали несколько месяцев, но безрезультатно. Семья была уверена, что с животным случилась беда, а потому смирилась с его пропажей. Позже они переехали на новое место жительства.

Но, как выяснилось, кот отлично помнил, где он жил раньше, а потому, после своего долгого путешествия, пришел именно к своему прежнему дому, где его и начала подкармливать пожилая женщина.

По словам сотрудников приюта, хозяин приехал за Людвигом уже через полчаса и был очень взволнован и рад. Он забрал худого путешественника домой и выразил надежду, что после всех приключений кот по-достоинству оценит домашний уют, тепло и вкусную еду.

Екатерина Гура

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