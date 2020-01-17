Британку оштрафовали на $26 тысяч за кормление соседского кота

Жительница Лондона по имени Николь Лесбирел дорого поплатилась за свою любовь к животным. Все началось еще в 2014 году, когда Джеки и Джон Холл купила кота породы мейн-кун по имени Оззи. Кот оказался свободолюбивым, а потому часто уходил из дома и мог не появляться по несколько дней.
Хозяева решили обезопасить Оззи и купили ему ошейник с GPS-трекером. Тогда они и обнаружили, что их кот вовсе не гуляет по району, а практически все время проводит в доме их соседки Николь Лесбирел, пишет DailyMail.
Свое недовольство таким положением Холлы высказали женщине и запретили ей пускать к себе домой и подкармливать Оззи, но кот все равно продолжал к ней ходить. Последней каплей стало то, что однажды кот вернулся домой без GPS-трекера, зато с новым ошейником, на котором был жетон с надписью «Мой дом» и номером телефона Николь.
Между соседями завязалась переписка, в которой Холлы требовали отдать им кота, а Лесбирел утверждала, что не планировала его отнимать — Оззи просто очень любит ее сад и других котов, живущих у нее. Решить дело мирно соседи не смогли — Холлы наняли адвоката и подали в суд на любительницу животных.
В исковом заявлении супруги утверждали, что Лесбирел украла у них кота стоимостью в 600 долларов, приручив его едой. А Николь, в свою очередь, утверждала, что хозяева кота не заботились о нем должным образом, а потому она из жалости его кормила и даже несколько раз оплачивала походы к ветеринару и лекарства, когда Оззи болел.
Судебное разбирательство длилось 4 года, и закончилось не в пользу Лесбирел.
Британский суд признал Николь виновной в краже соседского кота (по законам Великобритании домашние животные являются собственностью) и обязал женщину выплатить владельцам животного 20 тысяч фунтов (около 26 тысяч долларов) в качестве моральной компенсации. Кроме того, ей запретили пускать кота в свой дом, кормить его и снимать с него GPS-ошейник.