13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыжий кот работает в такси вместе с хозяином (видео)
Он любит кататься и гулять по капоту.
В Харькове есть необычное такси, в котором можно встретить дружелюбного рыжего кота по имени Чай.
Пушистый «таксист» отрабатывает полную смену вместе со своим хозяином Александром Зигулей. Он может спать на заднем сиденье, сидеть на руках у водителя и пассажиров или прогуливаться по капоту на ходу, выходя наружу через открытое окно.
Александр объясняет, что завел кота специально, чтобы работать вместе с ним. По словам таксиста, Чай создает в машине ощущение домашнего уюта и тепла и дарит ему и пассажирам хорошее настроение. За несколько лет работы в такси рыжий кот стал настоящей знаменитостью: у него уже есть свой Instagram и о нем регулярно показывают сюжеты на ТВ по всему миру.
Александр говорит, что пассажиры иногда даже не замечают пушистого напарника, если тот спит на заднем сиденье. А если вдруг у человека аллергия на котов, то Александр всегда готов предложить антигистаминные препараты.
Екатерина Гура