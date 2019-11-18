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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыжий кот работает в такси вместе с хозяином (видео)

Он любит кататься и гулять по капоту.

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В Харькове есть необычное такси, в котором можно встретить дружелюбного рыжего кота по имени Чай.

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Пушистый «таксист» отрабатывает полную смену вместе со своим хозяином Александром Зигулей. Он может спать на заднем сиденье, сидеть на руках у водителя и пассажиров или прогуливаться по капоту на ходу, выходя наружу через открытое окно.

Александр объясняет, что завел кота специально, чтобы работать вместе с ним. По словам таксиста, Чай создает в машине ощущение домашнего уюта и тепла и дарит ему и пассажирам хорошее настроение. За несколько лет работы в такси рыжий кот стал настоящей знаменитостью: у него уже есть свой Instagram и о нем регулярно показывают сюжеты на ТВ по всему миру.

Кроме того, кот зарабатывает собственные деньги: все чаевые, что оставляют пассажиры, идут исключительно на корм и вкусняшки для Чая.

Александр говорит, что пассажиры иногда даже не замечают пушистого напарника, если тот спит на заднем сиденье. А если вдруг у человека аллергия на котов, то Александр всегда готов предложить антигистаминные препараты.

Екатерина Гура

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