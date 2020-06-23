12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер показала, почему не стоит доверять идеальным селфи
Жизненные фото гораздо лучше, считает она.
Популярный блогер Рианна Мейер из Амстердама показала, как правильный ракурс, освещение и другие нюансы при съемке помогают создать иллюзию идеальной внешности.
Такие снимки заставляют подписчиков чувствовать себя «не такими», говорит девушка: менее красивыми, недостаточно стройными или не фотогеничными. «Идеальные» фотографии навязывают женщинам и мужчинам определенные стандарты красоты, хотя не имеют ничего общего с реальностью.
Для «обличающего» блога Рианна фотографирует саму себя или своих друзей. Одно фото она делает по всем канонам красивых селфи, и тут же для сравнения фотографирует себя еще раз, но уже не утруждаясь втягиванием щек или живота.
Очевидно, подписчикам нравятся такие честные фото, ведь за инстаграмом девушки следят уже 686 тысяч человек.
Анна Лысенко