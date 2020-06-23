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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер показала, почему не стоит доверять идеальным селфи

Жизненные фото гораздо лучше, считает она.

Популярный блогер Рианна Мейер из Амстердама показала, как правильный ракурс, освещение и другие нюансы при съемке помогают создать иллюзию идеальной внешности.

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Такие снимки заставляют подписчиков чувствовать себя «не такими», говорит девушка: менее красивыми, недостаточно стройными или не фотогеничными. «Идеальные» фотографии навязывают женщинам и мужчинам определенные стандарты красоты, хотя не имеют ничего общего с реальностью.

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Для «обличающего» блога Рианна фотографирует саму себя или своих друзей. Одно фото она делает по всем канонам красивых селфи, и тут же для сравнения фотографирует себя еще раз, но уже не утруждаясь втягиванием щек или живота.

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Очевидно, подписчикам нравятся такие честные фото, ведь за инстаграмом девушки следят уже 686 тысяч человек.

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Анна Лысенко

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