Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 лет солнечного цикла показали в таймлапсе

Впечатляющее видео.

Читайте также
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

Обсерватория солнечной динамики NASA в течение целого десятилетия безостановочно наблюдала с орбиты за Солнцем. Она собрала 425 миллионов снимков Солнца, накопив 20 миллионов гигабайт данных. С помощью трех приборов обсерватория делала снимок нашей звезды каждые 0,75 секунды.

В Центре космических полётов Годдарда отобрали по одному снимку Солнца за каждый час работы обсерватории, начиная с июня 2020 года, и смонтировали их в удивительный таймлапс.

В ролике под музыку Solar Observer Ларса Леонарда можно рассмотреть вспышки, пятна, всплески и падения активности и впечатляющую солнечную корону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
В России выявлено менее 7000 новых случаев коронавируса
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
Россиян предупредили об аномальном похолодании
СМИ: Ефремов перенес сердечный приступ
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Американцы нашли на двери паука размером с руку (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Фото дня: невероятный снимок из космоса Астрономы постоянно следят за центром нашей системы
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
57-летняя Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию Лента «Певчая птица» расскажет о любви курьера-мотоциклиста и молодой девушки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Банально... летний отдых 242
Немытые ягоды 197
Как тактично объяснить родным, чтоб оставили в покое. 110
Вопрос... 89
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь