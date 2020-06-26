13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 лет солнечного цикла показали в таймлапсе
Впечатляющее видео.
Обсерватория солнечной динамики NASA в течение целого десятилетия безостановочно наблюдала с орбиты за Солнцем. Она собрала 425 миллионов снимков Солнца, накопив 20 миллионов гигабайт данных. С помощью трех приборов обсерватория делала снимок нашей звезды каждые 0,75 секунды.
В Центре космических полётов Годдарда отобрали по одному снимку Солнца за каждый час работы обсерватории, начиная с июня 2020 года, и смонтировали их в удивительный таймлапс.
В ролике под музыку Solar Observer Ларса Леонарда можно рассмотреть вспышки, пятна, всплески и падения активности и впечатляющую солнечную корону.
Анна Лысенко