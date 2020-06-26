На британский пляж вымыло странное гигантское существо

42-летний Дом Фокс из Северного Уэльса в конце июня отправился на пляж Колуин-Бей вместе со своей 5-летней дочерью Эрин.
Прогуливаясь вдоль скал они заметили на песке у воды кое-что необычное — гигантский разноцветный диск диаметром в 1,8 метра.
Подойдя поближе, Дом узнал в «предмете» настоящего монстра из морских глубин. Им оказалась медуза Волосистая цианея, известная также под названием «Львиная грива», прозванная так из-за своих густых и длинных щупалец.
Цианеи считаются самыми большими медузами мирового океана — в диаметре они могут достигать более 2 метров, а длина щупалец может доходить до 36 метров). Они также отличаются необычной окраской. Кроме того, эти медузы очень опасны. Хотя их укус не является смертельным для человека, ожог от встречи с этим существом довольно болезненный.
По словам Фокса, на местном пляже часто можно было встретить этих медуз, но он впервые в жизни встретил такое огромное морское существо, пишет Daily Mail.
Приближаться к медузе слишком близко Дом с дочкой не стали, но зато сделали удивительное фото.