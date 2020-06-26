18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ирландец похудел на 140 килограммов и спас себя от коронавируса
А еще нашел любовь.
47-летний Фил Кайес из Северной Ирландии всего три года назад весил рекордные 235 килограммов и с трудом передвигался. Мужчина признался, что был полным с детства, но стремительно начал набирать вес начал в студенческие годы. После окончания университета он весил около 150 килограммов и был настолько неуверен в себе, что на долгие годы «спрятался» в квартире родителей.
По словам Фила, он избегал встреч с друзьями и вечеринок, потому что жутко стеснялся собственной внешности. Он также ни разу не путешествовал
К 40 годам его вес достиг максимальной цифры в 235 килограммов. Он был одиноким и практически обездвиженным
По совету подруги Фил записался в клуб для похудения, где ему не предлагали голодать или сильно себя ограничивать. Его меню разбавили овощами и фруктами, а также подобрали альтернативные продукты любимых лакомств, которые он мог есть без вреда для здоровья. И ирландец начал худеть.
К тому моменту, когда его мать умерла, Фил уже сбросил 31 килограмм, а всего за три года он избавился от 140 лишних килограммов. С потерей веса жизнь Фила круто изменилась. Он начал кататься на велосипеде и заниматься йогой, ходить на вечеринки, научился водить машину, завел себе много новых друзей и самое главное — встретил свою любовь — девушку по имени Николь. Они уже успели попутешествовать по Европе и в ближайшем времени планируют пожениться.
А еще, похудение спасло Филу жизнь. Этой весной он заболел коронавирусом, но перенес болезнь сравнительно легко. По словам его врача, если бы мужчина был в своем прежнем большом весе, последствия для него, скорее всего, были бы трагическими.
Екатерина Гура