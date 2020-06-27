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10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бегущий галопом лось удивил жителей Новосибирска (видео)

Молодое животное искало путь домой.

Сразу несколько жителей Новосибирска поделились в соцсетях роликами, в которых по одному из городских проспектов резво бегает молодой лось.

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Как уточняют очевидцы, животное мчалось по тротуарам новосибирского Академгородка и бесстрашно перебегало проезжую часть. Новосибирцы обратились в полицию, поскольку лось может спровоцировать аварию и быть опасным для пешеходов.

По словам местных жителей, дикие животные — нередкие гости в городе. В начале июня лось напугал охранника Новосибирского зоопарка, остановившись недалеко от ворот. Мужчина решил, что животное убежало из вольера.

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Ранее в соцсетях стал вирусным ролик с бизоном, невозмутимо «принимающим душ» возле гейзера в Йеллоустонском национальном парке. А видео с крадущим у фотографа кепку слоном собрало больше 5 миллионов просмотров.

Анна Лысенко

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