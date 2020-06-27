10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бегущий галопом лось удивил жителей Новосибирска (видео)
Молодое животное искало путь домой.
Сразу несколько жителей Новосибирска поделились в соцсетях роликами, в которых по одному из городских проспектов резво бегает молодой лось.
Как уточняют очевидцы, животное мчалось по тротуарам новосибирского Академгородка и бесстрашно перебегало проезжую часть. Новосибирцы обратились в полицию, поскольку лось может спровоцировать аварию и быть опасным для пешеходов.
По словам местных жителей, дикие животные — нередкие гости в городе. В начале июня лось напугал охранника Новосибирского зоопарка, остановившись недалеко от ворот. Мужчина решил, что животное убежало из вольера.
Ранее в соцсетях стал вирусным ролик с бизоном, невозмутимо «принимающим душ» возле гейзера в Йеллоустонском национальном парке. А видео с крадущим у фотографа кепку слоном собрало больше 5 миллионов просмотров.
Анна Лысенко