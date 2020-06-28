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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский рой саранчи оккупировал город в Индии

Насекомые облепили крыши и деревья.

Небо над Гургаоном, вторым по величине городом в индийском штате Харьяна, потемнело от нашествия саранчи, сообщает CNN.

Насекомые пронеслись по городу в субботу в 11:30 по местному времени. Спустя 15 минут они сели на крыши и террасы домов. Позже сильный ветер понес рой дальше.

Власти Нью-Дели призвали местных чиновников находиться в состоянии повышенной готовности. Также будет развернут штат сотрудников, чтобы помочь жителям деревень разогнать саранчу.

Индия страдает от нашествия саранчи спустя несколько недель после беспрецедентного нашествия насекомых на Пакистан. Огромные рои заметили в пяти индийских штатах. Взрослые насекомые могут преодолевать до 150 километров в день.

Анна Лысенко

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