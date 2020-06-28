Коронавирус COVID-19: главные события 28 июня

Рабочий дезинфицирует дверь кафе в Каире, Египет | Источник: AFP 2020
Коронавирус в России обнаружили еще у 6 791 человека
В стране обнаружено 634 437 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 6791 новых случаев. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9073 человек, 104 из них — за последние сутки. За сутки выздоровели 5735 больных COVID-19, это наименьшее значение с 25 июня.
В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 миллионов. По данным Университета Джонса Хопкинса, из-за коронавирусной инфекции умерли 499 124 человека.
Путин: Россия переживет пандемию с минимальными потерями
Президент России заявил, что страна переживет пандемию с минимальными потерями. По его словам, страна «переможет и выстоит» все вставшие перед ней проблемы, и важно только то, какую цену за это придется заплатить. Владимир Путин добавил, что впереди еще много работы по восстановлению и диверсификации экономики.
Глава государства отметил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня. Все тесты, сданные им на заражение коронавирусом COVID-19, оказались отрицательными.
Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
Первоначальные предположения, что COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными. Ученые из США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.
Негативными последствиями болезни могут быть сильные головные боли, головокружение, а также ухудшение свертываемости крови.
Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить
Обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить по усмотрению Минздрава и Роспотребнадзора.
Вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой. В частности, ее будут применять в лечебных заведениях в рамках клинических испытаний, но при этом зарегистрирован препарат еще не будет.
Монахини на площади Святого Петра в Ватикане во время еженедельной молитвы | Источник: AFP 2020
В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от COVID-19
Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях.
Сумия Сваминатанзаместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения
Организация отводит на производство вакцины от коронавируса от 12 до 18 месяцев. По словам Сваминатан, это будет беспрецедентно, поскольку обычно на разработку инъекции уходит около 10 лет.
Европейские страны изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии
В период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах обязаны носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь.
Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску.
Ранее Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства.
Туризм может восстановиться раньше чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021-го. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года.
Зарина Догузоваруководитель Ростуризма
Накануне Догузова заявила, что с 1 июля туристам разрешат въезд в 67 регионов России.
Пассажиры трамвая в Загребе, Хорватия | Источник: AFP 2020
Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус
Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса? Не повышают ли они риск заразиться? Если коротко, то да — кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют.
Что будет с нами, если все вирусы исчезнут
За прошедшее тысячелетие болезни, порождаемые вирусами, унесли бесчисленное количество жизней. Большинство из нас сейчас, если бы нам вручили волшебную палочку и предложили ею взмахнуть, чтобы избавиться от всех вирусов на планете, с радостью согласилось бы. Но все не так однозначно.
Если бы все вирусы вдруг разом исчезли, мир стал бы прекрасен — примерно на день-полтора. А потом мы бы все умерли, вот и все. Те важнейшие вещи, за которые отвечают вирусы, значительно перевешивают зло от них.
Тони Голдбергэпидемиолог из Университета Висконсин-Мэдисон
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