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20:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 28 июня

В мире выявили уже более 10 миллионов случаев заражения COVID-19, Путин рассказал, как часто сдает тест на коронавирус, ученые предупредили о многолетних последствиях вируса для организма, а для путешественников озвучили новые правила поведения в самолетах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
15.0628.06
Скончалось9 073+104
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
15.0628.06
Выздоровело399 087+5 735
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
15.0628.06
Инфицировано10 044 731+173 020
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось499 892+4 111
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 085 018+101 299
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06
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Рабочий дезинфицирует дверь кафе в Каире, Египет | Источник: AFP 2020

Коронавирус в России обнаружили еще у 6 791 человека

В стране обнаружено 634 437 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 6791 новых случаев. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9073 человек, 104 из них — за последние сутки. За сутки выздоровели 5735 больных COVID-19, это наименьшее значение с 25 июня.

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В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 миллионов. По данным Университета Джонса Хопкинса, из-за коронавирусной инфекции умерли 499 124 человека.

Путин: Россия переживет пандемию с минимальными потерями

Президент России заявил, что страна переживет пандемию с минимальными потерями. По его словам, страна «переможет и выстоит» все вставшие перед ней проблемы, и важно только то, какую цену за это придется заплатить. Владимир Путин добавил, что впереди еще много работы по восстановлению и диверсификации экономики.

Глава государства отметил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня. Все тесты, сданные им на заражение коронавирусом COVID-19, оказались отрицательными.

Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма

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Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины

Первоначальные предположения, что COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными. Ученые из США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.

Негативными последствиями болезни могут быть сильные головные боли, головокружение, а также ухудшение свертываемости крови.

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить по усмотрению Минздрава и Роспотребнадзора.

Вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой. В частности, ее будут применять в лечебных заведениях в рамках клинических испытаний, но при этом зарегистрирован препарат еще не будет.

Монахини на площади Святого Петра в Ватикане во время еженедельной молитвы | Источник: AFP 2020

В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от COVID-19

Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях.
Сумия Сваминатан
заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения

Организация отводит на производство вакцины от коронавируса от 12 до 18 месяцев. По словам Сваминатан, это будет беспрецедентно, поскольку обычно на разработку инъекции уходит около 10 лет.

Европейские страны изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии

В период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах обязаны носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь.

Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску.

Ранее Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства.

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Туризм может восстановиться раньше чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021-го. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года.
Зарина Догузова
руководитель Ростуризма

Накануне Догузова заявила, что с 1 июля туристам разрешат въезд в 67 регионов России.

Пассажиры трамвая в Загребе, Хорватия | Источник: AFP 2020

Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус

Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса? Не повышают ли они риск заразиться? Если коротко, то да — кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют.

Что будет с нами, если все вирусы исчезнут

За прошедшее тысячелетие болезни, порождаемые вирусами, унесли бесчисленное количество жизней. Большинство из нас сейчас, если бы нам вручили волшебную палочку и предложили ею взмахнуть, чтобы избавиться от всех вирусов на планете, с радостью согласилось бы. Но все не так однозначно.

Если бы все вирусы вдруг разом исчезли, мир стал бы прекрасен — примерно на день-полтора. А потом мы бы все умерли, вот и все. Те важнейшие вещи, за которые отвечают вирусы, значительно перевешивают зло от них.
Тони Голдберг
эпидемиолог из Университета Висконсин-Мэдисон
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