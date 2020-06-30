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11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне построили во дворе египетскую пирамиду (фото, видео)

Удивительное рядом.

Супруги Андрей и Виктория Вахрушевы из России построили у себя на дачном участке уменьшенную копию пирамиды Хеопса высотой 9 метров.

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Увидеть необычное строение можно в деревне Истинка Гатчинского района Ленобласти. Пирамиду возводили из бетонных блоков в течение двух лет. Перед этим детально изучили архитектуру египетских гробниц. Пирамида весит примерно 400 тонн. Она в 19 раз меньше оригинала.

Супруги намерены изучать «влияние египетских культурных объектов на состояние человека». Уже сейчас на фоне пирамиды массово фотографируются прохожие.

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Анна Лысенко

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