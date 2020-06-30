11:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне построили во дворе египетскую пирамиду (фото, видео)
Удивительное рядом.
Супруги Андрей и Виктория Вахрушевы из России построили у себя на дачном участке уменьшенную копию пирамиды Хеопса высотой 9 метров.
Увидеть необычное строение можно в деревне Истинка Гатчинского района Ленобласти. Пирамиду возводили из бетонных блоков в течение двух лет. Перед этим детально изучили архитектуру египетских гробниц. Пирамида весит примерно 400 тонн. Она в 19 раз меньше оригинала.
Супруги намерены изучать «влияние египетских культурных объектов на состояние человека». Уже сейчас на фоне пирамиды массово фотографируются прохожие.
Анна Лысенко