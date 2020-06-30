Коронавирус COVID-19: главные события 30 июня

Медицинские работники на демонстрации с требованием улучшить систему общественного здравоохранения Испании в Мадриде | Источник: AP 2020
Новые данные по распространению коронавируса в России
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост в стране устойчиво снижается, как минимум, c середины июня.
За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода. В понедельник оперативный штаб сообщал о 93 смертях, 28 июня их было 104, еще днем ранее — 188. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки).
Ученые ищут подходы к оценке потерь от COVID-19
Демографы пока не могут точно определить, как именно пандемия коронавируса скажется на продолжительности жизни в различных странах мира. На уровне отдельных регионов, где было сконцентрировано наибольшее число заболевших и умерших, потери лет жизни могут оказаться сопоставимы с произошедшими в ходе Второй мировой войны.
Начнется ли осенью вторая волна эпидемии COVID-19?
Грозит ли нам очередная разрушительная вспышка пандемии или в следующий раз все будет проходить спокойнее? «АиФ» узнал мнение экспертов.
Естественно, вирусы, как и бактерии, могут мутировать в сторону как усиления патогенности, так и уменьшения. Передаваясь от одного человека к другому, вирус приобретает новые черты, возможно, ослабевает.
Олег Карповгендиректор НМИЦ хирургии им. Пирогова, академик РАН
Риск заражения COVID-19 связали с дефектами в ДНК
«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента (ACE2)», — рассказал профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов.
Молекулы ACE2 располагаются практически во всех тканях человеческого организма и в крови. Вскоре после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые выяснили, что коронавирус нового типа проникает в здоровые клетки именно с помощью этого фермента.
В Китае открыли новый штамм свиного гриппа
На нескольких фермах в Китае микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа. Мутации в нем позволяют этому штамму распространяться от одного человека к другому. Как отмечают биологи, это говорит о том, что этот патоген очень опасен для человеческой популяции. Поэтому нужно строго контролировать эпидемиологическую ситуацию на фермах.
Люди в финансовом районе Кито в Эквадоре. Более 150 000 государственных служащих вернулись на работу | Источник: AP 2020
Ранее сообщалось, что с начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Ученые сообщили о быстрой потере антител переболевшими COVID-19
Изучались анализы пациентов с COVID-19, медиков без этого диагноза, медработников общего профиля и других пациентов иного профиля, подлежащих госпитализации. Антитела не обнаружилось у 10% тяжело переболевших из первой группы и у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств.
Как будут отдыхать россияне с 1 июля
Санатории пока загружены на 30−40%, но ждут наплыва отдыхающих в ближайшее время. Оздоровительные учреждения больше не требуют от гостей отрицательных тестов на COVID-19. В этом году туристический сезон стартует 1 июля и продлится до ноября.
Евросоюз утвердил список стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд. Об этом 30 июня сообщается на сайте Совета ЕС. В перечень не вошли Россия, США и Бразилия.
Всемирная организация здравоохранения допускает риск увеличения числа заражений коронавирусом COVID-19 после открытия границ между странами. «Главное, чтобы никто, кто имеет любые симптомы или кто знает, что был в контакте с человеком, который имеет симптомы, не пытался летать или куда-то путешествовать», — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
На одной из улиц Токио, Япония | Источник: AP 2020
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
С 1 апреля в качестве безработных зарегистрировались два миллиона человек, при этом лишь треть из них сократили.
На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат.
Максим Решетников министр экономического развития
«Меня буквально спасли тремя химиями
Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом, а также сообщил подробности о лечении от диагностированной у него лейкемии. Миллиардер решил сделать пересадку костного мозга.
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Бары США объявили рассадниками коронавируса
В США нашли виноватых в резком росте числа заболевших COVID-19. Это молодежь, устраивающая вечеринки в студенческих кампусах, переполняющая пляжи и набивающаяся битком в открывшиеся две недели назад бары. Власти некоторых штатов уже принимают меры по борьбе с 20-летними, которые отказываются соблюдать социальную дистанцию, — питейные заведения и пляжи закрываются снова.
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе
В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг — самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха. Популярность сквоттинга в регионе связана с особенностями местного законодательства — выселить захватчиков можно только через суд, а он в некоторых случаях оправдывает захват: считается, что любой человек имеет право на жилье.
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