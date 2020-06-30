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21:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 30 июня

Число новых случаев COVID-19 в России снижается третий день подряд, эксперты предупреждают о второй волне эпидемии осенью, а риск заражения коронавирусом связали с дефектами в ДНК.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 368 165+168 367
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось507 188+4 241
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 284 524+115 103
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
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Медицинские работники на демонстрации с требованием улучшить систему общественного здравоохранения Испании в Мадриде | Источник: AP 2020

Новые данные по распространению коронавируса в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост в стране устойчиво снижается, как минимум, c середины июня.

За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода. В понедельник оперативный штаб сообщал о 93 смертях, 28 июня их было 104, еще днем ранее — 188. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки).

Ученые ищут подходы к оценке потерь от COVID-19

Демографы пока не могут точно определить, как именно пандемия коронавируса скажется на продолжительности жизни в различных странах мира. На уровне отдельных регионов, где было сконцентрировано наибольшее число заболевших и умерших, потери лет жизни могут оказаться сопоставимы с произошедшими в ходе Второй мировой войны.

Начнется ли осенью вторая волна эпидемии COVID-19?

Грозит ли нам очередная разрушительная вспышка пандемии или в следующий раз все будет проходить спокойнее? «АиФ» узнал мнение экспертов.

Естественно, вирусы, как и бактерии, могут мутировать в сторону как усиления патогенности, так и уменьшения. Передаваясь от одного человека к другому, вирус приобретает новые черты, возможно, ослабевает.
Олег Карпов
гендиректор НМИЦ хирургии им. Пирогова, академик РАН 

Риск заражения COVID-19 связали с дефектами в ДНК

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента (ACE2)», — рассказал профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов.

Молекулы ACE2 располагаются практически во всех тканях человеческого организма и в крови. Вскоре после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые выяснили, что коронавирус нового типа проникает в здоровые клетки именно с помощью этого фермента.

В Китае открыли новый штамм свиного гриппа

На нескольких фермах в Китае микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа. Мутации в нем позволяют этому штамму распространяться от одного человека к другому. Как отмечают биологи, это говорит о том, что этот патоген очень опасен для человеческой популяции. Поэтому нужно строго контролировать эпидемиологическую ситуацию на фермах.

Люди в финансовом районе Кито в Эквадоре. Более 150 000 государственных служащих вернулись на работу | Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что с начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.

Ученые сообщили о быстрой потере антител переболевшими COVID-19

Изучались анализы пациентов с COVID-19, медиков без этого диагноза, медработников общего профиля и других пациентов иного профиля, подлежащих госпитализации. Антитела не обнаружилось у 10% тяжело переболевших из первой группы и у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств.

Как будут отдыхать россияне с 1 июля

Санатории пока загружены на 30−40%, но ждут наплыва отдыхающих в ближайшее время. Оздоровительные учреждения больше не требуют от гостей отрицательных тестов на COVID-19. В этом году туристический сезон стартует 1 июля и продлится до ноября.

Евросоюз утвердил список стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд. Об этом 30 июня сообщается на сайте Совета ЕС. В перечень не вошли Россия, США и Бразилия.

Всемирная организация здравоохранения допускает риск увеличения числа заражений коронавирусом COVID-19 после открытия границ между странами. «Главное, чтобы никто, кто имеет любые симптомы или кто знает, что был в контакте с человеком, который имеет симптомы, не пытался летать или куда-то путешествовать», — сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

На одной из улиц Токио, Япония | Источник: AP 2020

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

С 1 апреля в качестве безработных зарегистрировались два миллиона человек, при этом лишь треть из них сократили.

На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат.
Максим Решетников 
министр экономического развития

«Меня буквально спасли тремя химиями

Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом, а также сообщил подробности о лечении от диагностированной у него лейкемии. Миллиардер решил сделать пересадку костного мозга.

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Бары США объявили рассадниками коронавируса

В США нашли виноватых в резком росте числа заболевших COVID-19. Это молодежь, устраивающая вечеринки в студенческих кампусах, переполняющая пляжи и набивающаяся битком в открывшиеся две недели назад бары. Власти некоторых штатов уже принимают меры по борьбе с 20-летними, которые отказываются соблюдать социальную дистанцию, — питейные заведения и пляжи закрываются снова.

Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг — самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха. Популярность сквоттинга в регионе связана с особенностями местного законодательства — выселить захватчиков можно только через суд, а он в некоторых случаях оправдывает захват: считается, что любой человек имеет право на жилье.

Наша ежедневная рассылка переходит в еженедельный формат, не пропустите следующие подборки новостей о самом важном и полезном. Надеемся, что все мы скоро вернемся к нормальной жизни. Берегите себя и будьте здоровы!

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