11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
МКС «подловили» на фоне Солнца (видео)
Удивительные кадры с Земли.
В NASA поделились впечатляющим таймлапсом, на котором Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.
По данным управления, скорость МКС во время транзита составляла примерно 8 км в секунду.
МКС пролетает над Землей на высоте от 409 до 418 км. Ранее в Роскосмосе сообщили, что на 10 июля намечена очередная коррекция орбиты станции. Это необходимо перед прибытием очередного грузового корабля — аппарата «Прогресс МС-15». Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и оборудование для проведения научных экспериментов.
Ранее астронавт NASA Роберт Бенкен сделал потрясающую фотографию с МКС, показав границу между ночью и днем на Земле.
Анна Лысенко