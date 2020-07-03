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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как будут выглядеть люди после 25 лет «удаленки»

Эффект от работы дома может быть устрашающим.

Британская платформа поиска работы DirectlyApply представила визуализацию того, как будут выглядеть люди после 25 лет удаленной работы, если не перестанут вести нездоровый образ жизни.

Свою модель в компании назвали Сьюзан.

Из-за бесконечных часов, проведенных за компьютером, женщина страдает от плохой осанки, напряжения и боли в шее, цифрового напряжения зрения, повышенного стресса из-за отсутствия контакта с людьми, лишнего веса, потери волос из-за нехватки витамина D.
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У нее повреждены костно-мышечные ткани из-за постоянного печатания, а кожа под глазами обвисла и потемнела.

Сьюзан наглядно демонстрирует последствия удаленной работы для сотрудников, которые не уделяют должного внимания своему физическому и психическому здоровью, говорят в DirectlyApply. Модель была разработана в сотрудничестве с командой клинических психологов и фитнес-экспертов.

Чтобы не стать со временем похожими на Сьюзан, говорят специалисты, дистанционным работникам нужно выработать определенные привычки:

1) Придерживаться графика. Постарайтесь работать дома только в определенные часы, как в офисе. В вашем графике обязательно должно быть отведено время отдыху и физическим упражнениям. Это упорядочит будни, поможет поддерживать эмоциональное здоровье и лучше концентрировать внимание на работе.

2) Поддерживать социальные связи. Длительное отсутствие живого общения с людьми может привести к повышению уровня гормона стресса кортизола, который повышает кровяное давление и оказывает вредное воздействие на физическое здоровье.

3) Физическая активность. Важно уделить время упражнениям и дышать свежим воздухом после долгого рабочего дня.

4) Поддерживать баланс между работой и личной жизнью. При удаленной работе психологи советуют не только придерживаться четкого графика, но и выделить дома «рабочую зону», которая поможет обозначить границы между рабочим и личным временем.

5) Использовать свободное время с умом. Если вам не нужно тратить несколько лишних часов на общественный транспорт и глажку костюма, постарайтесь использовать это время для поддержания физического и психического здоровья. Тратьте его на прогулки, спорт, общение с друзьями и творчество.

6) Сотрудничать. Удаленная работа не должна означать работу в одиночку. Организовывайте групповые встречи онлайн и обсуждайте с коллегами рабочие вопросы.

Анна Лысенко

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