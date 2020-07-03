Британец случайно обнаружил документы Черчилля во время уборки дома

Житель Великобритании, имя которого не называют, решил во время отпуска навести порядок в рабочем кабинете. Разбирая полки и ящики, он нашел старую коробку пазлов и собрался выбросить ее в мусор, но в последнюю минуту заглянул внутрь.
Увидев документы с печатями, мужчина стал рассматривать их и не поверил своим глазам: это были телеграммы, инструкции и другие документы, связанные с поездками Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны, сообщает The Sun.
«Премьер-министр прибудет завтра самолетом на аэродром Хендон. Пожалуйста, подготовьте полицейскую машину», — говорилось в одной из записок. В коробке также оказались фотографии Реджинальда Паркера, личного водителя британского премьера.
Нашедший документы британец внезапно вспомнил: он уже видел их 30 лет назад. Мужчина наткнулся на документы, когда открыл старый чемодан на чердаке. Они принадлежали второму мужу его свекрови, фамилия которого тоже была Паркер. Возможно, он приходился родственником водителю Черчилля. Теща в свое время от документов отмахнулась, велев выбросить их на помойку. Но мужчина этого не сделал, и, как оказалось, спас ценный архив дважды.
Реджинальд Паркер ушел в отставку в возрасте 64 лет в 1949 году. Он служил водителем пяти британских премьер-министров в течение 24 лет.
Аукцион Hansons Auctioneers оценил находку в сумму от 250 до 350 фунтов стерлингов (от 22 до 31 тысячи рублей).