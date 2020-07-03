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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снимает посетителей музеев, которые «сливаются» с картинами (фото)

Удачное совпадение.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Фотограф Стефан Драшан из Вены — большой любитель музеев, искусства и визуальных совпадений. Уже несколько лет он ведет занимательный проект под названием People matching artworks («Люди, соответствующие произведениям искусства»).

В рамках этой серии Драшан снимает посетителей музеев и арт-выставок, чья одежда, прическа или образ целиком по цветовой гамме или орнаменту совпадают с произведениями искусства, на которые они смотрят.

Кстати, это не единственная подобная серия венского фотографа. Он также снимает людей, спящих в музеях, машины на фоне похожих домов и одинаково одетые пары.

Екатерина Гура

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