18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф снимает посетителей музеев, которые «сливаются» с картинами (фото)
Удачное совпадение.
Фотограф Стефан Драшан из Вены — большой любитель музеев, искусства и визуальных совпадений. Уже несколько лет он ведет занимательный проект под названием People matching artworks («Люди, соответствующие произведениям искусства»).
В рамках этой серии Драшан снимает посетителей музеев и
Кстати, это не единственная подобная серия венского фотографа. Он также снимает людей, спящих в музеях, машины на фоне похожих домов и одинаково одетые пары.
Екатерина Гура