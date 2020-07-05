13:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки в Канаде случайно поймали двойной улов на один крючок
Удивительный случай.
Трое парней, рыбачивших с моторной лодки на одной из канадских рек, случайно поймали на крючок две большие рыбы вместо одной.
На удочку Райана Гроувса попалась щука. Когда он стал тянуть ее из воды, хищница еще не поняла, что произошло, и успела напасть на проплывающую рядом форель. При виде щуки с добычей во рту парни не растерялись и поймали сачком двойной улов.
«Незабываемый день», — написал в соцсетях Айден Таге, который успел записать видео.
Анна Лысенко