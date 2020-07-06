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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супружескую пару с большой разницей в росте принимают за отца и дочь

Но их самих это ничуть не смущает.

Американец Ричард Килмер познакомился со своей супругой Нанетт по интернету в 2006 году, когда проходил службу в Афганистане. Молодые люди быстро нашли общий язык, и их отношения стали серьезней уже через пару месяцев. В 2007 Ричард прилетел к Нанетт на Филиппины, чтобы впервые увидеться и вместе провести День святого Валентина.

По словам американца, он знал, что его девушка очень миниатюрная, но не ожидал, что настолько. Рост Ричарда составляет 190 сантиметров, в то время как Нанетт достигает лишь 130, пишет Metro.

Но маленький рост не смог помешать их отношениям. Во время той поездки Ричард сделал возлюбленной предложение, и уже через пару месяцев они сыграли две свадьбы — одну на Филиппинах, а вторую в США.

По словам Нанетт, в Нью-Йорке они столкнулись с насмешками и неодобрительными взглядами. Люди на улицах их фотографировали и выкрикивали оскорбления. Кроме того, часто Нанетт принимали за дочь Ричарда. А после рождения их дочери в 2015 году, знакомые в шутку стали говорить, что теперь у мужчины есть два ребенка.

Несмотря на все трудности, пара счастлива. Ричард отмечает, что маленький рост супруги компенсируется множеством других ее достоинств.

Екатерина Гура

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