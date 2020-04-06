Британка встретила нового мужа на своей первой свадьбе

37-летняя Натали Перри из британского Глостершира рассказала журналистам историю своей любви, которая вполне могла бы стать голливудским фильмом. Дело в том, что со своим вторым мужем, 36-летним Фредом Касу, Натали познакомилась еще на своей первой свадьбе в 2012 году на греческом острове Крит. Тогда ее будущий супруг работал официантом в ресторане, в котором и происходило торжество.
Конечно, ни о каком флирте тогда и речи быть не могло, но так вышло, что милый официант не только оказался на одном снимке с невестой, но и вместе с ней танцевал традиционный греческий танец сиртаки.
Спустя пять лет, после своего развода, Натали вернулась на Крит, в тот самый ресторан, и встретила того самого официанта Фреда. Тогда они уже познакомились ближе и между ними вспыхнули чувства, пишет Metro.
Натали призналась, что они оба узнали друг друга. Их роман развивался стремительно, и в 2018 году Фред переехал к возлюбленной в Великобританию, а в начале 2020 года пара поженилась. По словам молодоженов, они до сих пор смеются над тем, что Фред танцевал с Натали на двух ее свадьбах.