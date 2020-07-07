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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Вьетнаме открылся первый в мире золотой отель (видео)

Стены, мебель, сантехника и посуда отделаны 24-каратным золотом.

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В начале июля в Ханое открылся первый мире золотой отель под названием Dolce Hanoi Golden Lake. Фасад и интерьер 25 этажного здания отделаны 24-каратным золотом. Причем это касается также мебели, сантехники и посуды. Позолоченной кафельной плиткой отделан и бассейн на крыше здания.

По словам создателей отеля, на декор Dolce Hanoi Golden Lake ушло около тонны драгоценного металла. На сегодняшний день это самый впечатляющий, уникальный и роскошный отель в мире. При этом стоимость номеров вполне сопоставима с другими отелями класса-люкс и составляет в среднем около 250 долларов за сутки.

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На создание отеля ушло 11 лет. Однако останавливаться на достигнутом владелец бизнеса не намерен и планирует построить в стране еще два таких же здания.

Екатерина Гура

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