14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Вьетнаме открылся первый в мире золотой отель (видео)
Стены, мебель, сантехника и посуда отделаны 24-каратным золотом.
В начале июля в Ханое открылся первый мире золотой отель под названием Dolce Hanoi Golden Lake. Фасад и интерьер 25 этажного здания отделаны 24-каратным золотом. Причем это касается также мебели, сантехники и посуды. Позолоченной кафельной плиткой отделан и бассейн на крыше здания.
По словам создателей отеля, на декор Dolce Hanoi Golden Lake ушло около тонны драгоценного металла. На сегодняшний день это самый впечатляющий, уникальный и роскошный отель в мире. При этом стоимость номеров вполне сопоставима с другими отелями
На создание отеля ушло 11 лет. Однако останавливаться на достигнутом владелец бизнеса не намерен и планирует построить в стране еще два таких же здания.
Екатерина Гура