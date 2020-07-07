Эстонский турист больше трех месяцев живет в аэропорту Таиланда

Турист из эстонского города Йыхви Роман Трофимов в реальной жизни повторил сюжет известного фильма с Томом Хэнксом «Терминал», где главный герой оказывается заперт в терминале аэропорта США и вынужден жить там несколько месяцев.
Трофимов застрял в аэропорту Манилы из-за коронавируса. Еще 16 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предупреждал о возможных рисках при путешествиях за границу в связи с распространением вируса. Но Роман решил рискнуть и 20 марта улетел на Филиппины.
Как оказалось по прилете, в стране к тому моменту уже ввели чрезвычайное положение, и Романа из аэропорта не выпустили. Назад он также не смог улететь из-за отмененных рейсов. Более того, пограничники отобрали у него паспорт негражданина Эстонии, пообещав передать его в эстонскую авиакомпанию, которая будет его забирать домой.
По словам Романа, снять карантин обещали через две недели, а все это время он был вынужден спать на полу в зале прилета, еду он также покупал за свои деньги. О проблеме Трофимова узнал посол Эстонии в Японии и на Филиппинах Вяйно Рейнарта, который предложил туристу воспользоваться эвакуационным рейсом, но тот отказался из-за отсутствия денег (за билет нужно было заплатить 1500 евро). Консульство предложило оформить кредит, но Роман не согласился.
По настоянию консула, эстонского туриста перевели в другой терминал и поселили в небольшой комнате, его также бесплатно кормят два раза в день, но Роман жалуется, что еда всегда одна и та же, а покупать что-то в кафе он не может из-за отсутствия денег. За более чем три месяца жизни в аэропорту Манилы Трофимов потерял свой телефон — новый ему предоставили сотрудники консульства.
Сейчас, когда границы начинают открывать, МИД Эстонии занимается организацией эвакуации Романа, чтобы уже в ближайшие дни он смог вернуться домой, пишет The Sun.