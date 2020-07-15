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День в истории: 15 июляНевская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня
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00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 июля

Невская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня.

Невская битва

15 июля 1240 года на реке Неве войско новгородского князя Александра Ярославича разбило силы шведов, которые пытались завладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Великого Новгорода. Воспользовавшись туманом, силы новгородского князя неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским.

Розеттский камень

15 июля 1799 года во время Египетского похода Наполеона французский капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил Розеттский камень — фрагмент древнеегипетской стелы, на которой высечен указ об учреждении культа 13-летнего египетского царя Птолемея. Надпись была сделана в 196 году до нашей эры. Текст написан на трех алфавитах: там присутствуют древнегреческие письмена, древнеегипетские иероглифы и демотическое письмо (курсивное египетское письмо). Дешифровка иероглифов открыла языковую культуру целой цивилизации, которая вела исторические записи более трех тысяч лет.

Источник: Boeing

Основание Boeing

15 июля 1916 года американский инженер Уильям Боинг основал компанию «Пасифик аэро продактс», впоследствии сменившую название на «Боинг эрплейн». Сейчас авиакорпорация «Боинг» — один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, заводы компании расположены в 67 странах мира. Основным конкурентом американской авиакорпорации является европейский консорциум авиапроизводителей Airbus.

Рукопожатие в космосе

15 июля 1975 года стартовала программа «Союз — Аполлон», также известная как «рукопожатие в космосе». Основными целями совместного пилотируемого полета советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» были развитие сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также испытание элементов совместимой системы сближения на орбите. В миссии принимали участие советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, с американской стороны — астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

«Крепкий орешек»

15 июля 1988 года на экраны США вышел фильм Джона Мактирнана «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Фильм открыл звезду Брюса Уиллиса, возведя его в ранг героев кинобоевиков и стал голливудским дебютом Алана Рикмана. У фильма есть четыре сиквела: «Крепкий орешек 2», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Крепкий орешек 4.0» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

Источник: РИА "Новости"

Саша Васильев

15 июля 1969 года в Ленинграде родился Александр Васильев — основатель и бессменный лидер группы «Сплин». Название команды навеяно строками стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного. Это произведение легло в основу песни «Под сурдинку», которая вошла в альбом «Пыльная Быль». С первого альбома коллектив полюбился тысячам поклонников.

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