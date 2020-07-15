00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 15 июля
Невская битва, Розеттский камень, старт эксперимента «Союз — Аполлон» и другие события этого дня.
15 июля 1240 года на реке Неве войско новгородского князя Александра Ярославича разбило силы шведов, которые пытались завладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Великого Новгорода. Воспользовавшись туманом, силы новгородского князя неожиданно напали на шведский лагерь и разгромили врага. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским.
15 июля 1799 года во время Египетского похода Наполеона французский капитан
15 июля 1916 года американский инженер Уильям Боинг основал компанию «Пасифик аэро продактс», впоследствии сменившую название на «Боинг эрплейн». Сейчас авиакорпорация «Боинг» — один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, заводы компании расположены в 67 странах мира. Основным конкурентом американской авиакорпорации является европейский консорциум авиапроизводителей Airbus.
15 июля 1975 года стартовала программа «Союз — Аполлон», также известная как «рукопожатие в космосе». Основными целями совместного пилотируемого полета советского космического корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» были развитие сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также испытание элементов совместимой системы сближения на орбите. В миссии принимали участие советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, с американской стороны — астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.
15 июля 1988 года на экраны США вышел фильм Джона Мактирнана «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Фильм открыл звезду Брюса Уиллиса, возведя его в ранг героев кинобоевиков и стал голливудским дебютом Алана Рикмана. У фильма есть четыре сиквела: «Крепкий орешек 2», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Крепкий орешек 4.0» и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».
15 июля 1969 года в Ленинграде родился Александр Васильев — основатель и бессменный лидер группы «Сплин». Название команды навеяно строками стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного. Это произведение легло в основу песни «Под сурдинку», которая вошла в альбом «Пыльная Быль». С первого альбома коллектив полюбился тысячам поклонников.