14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, когда в Центральной Азии одомашнили кошек
Заводить этих животных в качестве домашних животных стали раньше, чем считалось до сих пор.
Обычные кошки начали жить у казахских скотоводов в качестве домашних животных уже больше тысячи лет назад.
Такое открытие сделала международная исследовательская группа с участием казахстанских и российских археологов на основе подробного анализа останков животного, жившего в промежутке между 775 и 940 годом нашей эры.
Чудом сохранившийся полный скелет домашней кошки (Felis catus) был найден в городище Янгикент на территории Казалинского района Кызылординской области Казахстана. Исследование археологов опубликовано в Scientific Reports.
Археологи любят повторять, что скелет существа — это его своеобразная биография. Кости дают много информации о том, как жил человек или животное, какие травмы перенес, чем питался.
Рентгеновские снимки и сканирование скелета в 3D рассказали ученым о том, что в возрасте до одного года животное перенесло несколько переломов. То, что кошка выжила после серьезных травм, означает, что о ней позаботились люди.
Скорее всего, кошка была домашним животным в семье огузов — тюркских скотоводческих племен, которые в то время населяли юг Казахстана. Огузы известны тем, что заводили только «полезных» животных, например, собак, которые могли пасти и охранять стадо.
То, что среди домашних питомцев оказалась и кошка, говорит о важных культурных сдвигах, подчеркивают археологи. Оказывается, эти изменения в Центральной Азии произошли на несколько столетий раньше, чем считалось, что объясняется интенсивностью культурного обмена на Шелковом пути. Возможно, уже в VIIІ веке нашей эры кошки в этом регионе стали домашними питомцами.
Анна Лысенко