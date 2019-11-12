В Египте обнаружили мумию гигантской кошки

Археологи обнаружили в Египте мумию крупного животного, которое может оказаться львом или львицей.
Находку анонсировал министр по делам памятников древности Египта. Позже министерство подтвердило его слова. Снимки мумии пока не обнародованы.
«Крупную кошку» нашли в знаменитом некрополе Саккара в 30 км к югу от Каира. Здесь находятся гробницы и пирамиды фараонов I-VI династий, а также древнейшее каменное сооружение из сохранившихся — пирамида фараона III династии Джосера.
В последние годы в Саккаре сделано немало важных открытий. Среди последних крупных находок — место захоронения нескольких десятков мумий. Археологи часто находят мумии кошек. Первая мумия льва была обнаружена в 2004 году.
Министерство обещает сделать официальное заявление о находке и показать снимки мумии после ДНК-теста.