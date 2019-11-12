Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алкогольная гонкаСколько пьют в России?
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
2525 объектов культурного наследия, которым грозит исчезновение
11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили мумию гигантской кошки

Ученые проводят ДНК-тест.

Археологи обнаружили в Египте мумию крупного животного, которое может оказаться львом или львицей.

Находку анонсировал министр по делам памятников древности Египта. Позже министерство подтвердило его слова. Снимки мумии пока не обнародованы.

«Крупную кошку» нашли в знаменитом некрополе Саккара в 30 км к югу от Каира. Здесь находятся гробницы и пирамиды фараонов I-VI династий, а также древнейшее каменное сооружение из сохранившихся — пирамида фараона III династии Джосера.

В последние годы в Саккаре сделано немало важных открытий. Среди последних крупных находок — место захоронения нескольких десятков мумий. Археологи часто находят мумии кошек. Первая мумия льва была обнаружена в 2004 году.

Министерство обещает сделать официальное заявление о находке и показать снимки мумии после ДНК-теста.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Киеве заявили о готовности ЕС к снятию санкций с России
Компании Ротенберга получат нулевую прибыль за Крымский мост
Ведущая Екатерина Андреева удивилась заработкам Андрея Малахова
Депутаты хотят вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
90 лет Грейс Келли: удивительная жизнь кинодивы в фотографиях
Считавшиеся вымершими животные попали на камеру (видео)
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России Она составила литр на человека.
Hi-Tech
Новинка Huawei с кучей камер: фото и цена Снимает отлично, но есть нюансы
Кино
Дочь Реввы, жена Прилучного с детьми и другие на премьере Российские звезды и их дети стали первыми зрителями анимационной картины об отважных животных
Горячие темы на Авто
Модель семьи будущего 274
"Россия нам не партнер" 243
В вашем городе еще остались частные магазины? 97
Перенос столицы России в Сибирь 94
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Популярные темы на «Детях»
Вот я вообще в шоке... 220
Шизофрения? 211
Для девочки, которую не допустили на чаепитие, устроили отдельный праздник 186
Очень серьезный вопрос про алкоголизм мужа 117
Леди
Алла Пугачева вышла на красную дорожку в стильном костюме и в шляпе Певица показала элегантный наряд.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь