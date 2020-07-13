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10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали лучшие снимки на тему семьи (фото)

50 трогательных работ со всего мира.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Вьетнамский фотограф, известный под ником @karykan, победил в конкурсе фотографий на тему семьи от Agora. Он запечатлел счастливых детей и родителей вместе со слоном в золотых лучах закатного солнца.

«Я стал свидетелем этого милого семейного момента: отец и дочь возвращались верхом на слоне после долгого рабочего дня. Как только они прибыли, мать и самый младший член семьи выбежали из дома, чтобы поприветствовать их. С помощью этой фотографии я хотел подчеркнуть, как важно семейное единство для ощущения счастья», — рассказал фотограф.

Победитель получит 1 тысячу долларов в качестве приза.

Agora также представила снимки 50 финалистов конкурса. Они набрали наибольшее количество баллов среди 8405 работ, участвовавших в конкурсе. В топ-50 попали работы четырех российских фотографов: @tinozavrus, @nayagrig, @nodar и @katerinazefirova.

Анна Лысенко

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