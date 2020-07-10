17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зоологи будут заселять Великобританию зубрами
Предки этих животных обитали здесь еще шесть тысяч лет назад.
Британские зоологи при поддержке правительства разработали проект по восстановлению популяции зубров на территории Великобритании. На его осуществление уже выделен один миллион фунтов стерлингов (около 90 миллионов рублей).
В 2022 году планируется выпустить небольшое стадо зубров в графстве Кент. Одного самца и трех самок привезут из питомника в Польше или из Нидерландов. Ученые надеются, что за короткое время стадо начнет увеличиваться естественным образом — у самки в год может рождаться один теленок.
Сначала животных поселят на изолированном участке, а позже, когда они обустроятся и привыкнут, площадь их обитания расширят и разрешат туристам наблюдать за зубрами со специальных смотровых площадок, пишет The Guardian.
Так, например, поедая кору деревьев, они способствуют размножению насекомых, которыми питаются птицы. Кроме того, зубры валят отдельные деревья, когда трутся о них боками, избавляясь от зимнего меха.
Примечательно, что степные бизоны, чьими потомками и являются европейские зубры, исчезли из британской местности около 6 тысяч лет назад в результате охоты и изменения климата. Так что проект по восстановлению популяции этих животных поможет обеспечить будущее исчезающих видов.
Екатерина Гура