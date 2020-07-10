18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналистка провела эксперимент и две недели не мыла голову
Результатом она осталась очень довольна.
Журналистка издания Insider Джен Гланц, воспользовавшись режимом самоизоляции, решила провести эксперимент с собственными волосами. Джен призналась, что уже давно не в восторге от собственных тусклых и тонких волос, которые быстро становятся жирными, а потому ей приходится мыть голову дважды в день. В интернете девушка прочитала, что
По признанию Джен, первые несколько дней ей дались легко, а вот на 4 день волосы стали заметно жирными. Она начала их активно расчесывать, чтобы распределить жир. На 7-й день волосы пришлось собрать в хвост, чтобы коллеги не заметили неладное во время видеосвязи. К тому же журналистке и самой не нравилось то, что она видела в зеркале.
На второй неделе голова стала чесаться и появилась перхоть. Также появился и неприятный запах, а потому девушка уже хотела бросить свой эксперимент, но
Как выяснилось, эксперимент помог ей заметно восстановить поврежденные волосы — они стали более густыми и объемными. К тому же жира стало вырабатываться меньше, поэтому сейчас Джен моет голову лишь раз в пять дней.
Екатерина Гура