Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 июляПринятие генплана реконструкции Москвы, первый день обороны Ленинграда и другие памятные даты и события, которые произошли 10 июля в разные годы
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
25Полководцы победы: «При параде»
18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналистка провела эксперимент и две недели не мыла голову

Результатом она осталась очень довольна.

Журналистка издания Insider Джен Гланц, воспользовавшись режимом самоизоляции, решила провести эксперимент с собственными волосами. Джен призналась, что уже давно не в восторге от собственных тусклых и тонких волос, которые быстро становятся жирными, а потому ей приходится мыть голову дважды в день. В интернете девушка прочитала, что из-за частого мытья головы волосы сильно страдают. Сидя дома, она решила попробовать не мыть в течение двух недель.

Во время загрузки произошла ошибка.

По признанию Джен, первые несколько дней ей дались легко, а вот на 4 день волосы стали заметно жирными. Она начала их активно расчесывать, чтобы распределить жир. На 7-й день волосы пришлось собрать в хвост, чтобы коллеги не заметили неладное во время видеосвязи. К тому же журналистке и самой не нравилось то, что она видела в зеркале.

Во время загрузки произошла ошибка.

На второй неделе голова стала чесаться и появилась перхоть. Также появился и неприятный запах, а потому девушка уже хотела бросить свой эксперимент, но все-таки выдержала. Спустя две недели Джен наконец-то пошла мыть голову. По ее словам, она отмывала жир с волос около 15 минут, но оно того стоило.

Как выяснилось, эксперимент помог ей заметно восстановить поврежденные волосы — они стали более густыми и объемными. К тому же жира стало вырабатываться меньше, поэтому сейчас Джен моет голову лишь раз в пять дней.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
СМИ: главный тренер «Спартака» оштрафован на 500 тысяч рублей
Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого Boeing MH17
Кабмин обсудит возобновление международного авиасообщения
В соцсетях поделились снимками самой яркой кометы за 7 лет
Хомяк оказался на грани вымирания
В России протестируют влияние сетей 5G на людей
Здоровье
Участник КВН похудел на 100 килограммов и показал снимки до и после Он решился на похудение после покупки товарных весов.
Hi-Tech
Сбой в «айфонах» по всему миру. Что случилось Они просто не запускаются
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Пелагея показала фото с дочерью на фоне скандального развода Певица порадовала фанатов
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Состояние Булановой ухудшилось
Вот это приход. ВМС США просит моряков не покупать ЛСД в даркнете
Сработала стратегия накоплений: России не страшно падение цен на нефть
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь