15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка рассказала, почему уже два года не моет голову шампунем
И ее волосы выглядят при этом отлично.
Финская студентка и
В то время у Иирис были серьезные проблемы со здоровьем, которые осложнялись аллергической реакцией — зудом кожи головы. Девушка решила попробовать народные средства, а затем и вовсе отказалась от любой химии, которую нужно наносить на голову.
И это сработало. Уже через пару недель кожа перестала чесаться, хотя появилась новая проблема — грязные и жирные волосы. Но Хейккинен не сдалась. Вскоре ее организм привык к новым обстоятельствам и начал самостоятельно очищать волосы. Сейчас девушка очень довольна результатом — ее прическа выглядит аккуратной, а волосы здоровыми. Аллергическая реакция тоже бесследно исчезла.
Иирис отметила, что ополаскивает волосы водой, когда принимает душ, а после наносит на них кокосовое масло или порошок из листьев нима для дополнительного увлажнения.
По словам девушки, после отказа от шампуня и кондиционера ее волосы стали светлее и начали завиваться. Хейккинен признает, что, возможно, ее метод
Екатерина Гура