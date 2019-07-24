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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка рассказала, почему уже два года не моет голову шампунем

И ее волосы выглядят при этом отлично.

Финская студентка и экоактивистка Иирис Хейккинен прославилась довольно странным рекордом. Еще в 2017 году она отказалась от мытья головы шампунем, мылом и любыми косметическими средствами.

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В то время у Иирис были серьезные проблемы со здоровьем, которые осложнялись аллергической реакцией — зудом кожи головы. Девушка решила попробовать народные средства, а затем и вовсе отказалась от любой химии, которую нужно наносить на голову.

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И это сработало. Уже через пару недель кожа перестала чесаться, хотя появилась новая проблема — грязные и жирные волосы. Но Хейккинен не сдалась. Вскоре ее организм привык к новым обстоятельствам и начал самостоятельно очищать волосы. Сейчас девушка очень довольна результатом — ее прическа выглядит аккуратной, а волосы здоровыми. Аллергическая реакция тоже бесследно исчезла.

Иирис отметила, что ополаскивает волосы водой, когда принимает душ, а после наносит на них кокосовое масло или порошок из листьев нима для дополнительного увлажнения.

По словам девушки, после отказа от шампуня и кондиционера ее волосы стали светлее и начали завиваться. Хейккинен признает, что, возможно, ее метод кому-то не подойдет, но сама возвращаться к косметическим средствам для мытья головы она не намерена.

Екатерина Гура

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