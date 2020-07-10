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19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии появилась странная велодорожка (фото)

Она напоминает аттракцион.

В баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер в начале июля состоялось открытие новой двухкилометровой велодорожки, которую проектировали почти пять лет и на которую было потрачено 3,3 миллиона евро (около 264 миллионов рублей).

Но внимание общественности привлекла не вся дорожка, а отдельный ее участок протяженностью полкилометра с большими буграми через каждые 10 метров. Участок напоминает американские горки и особенно забавно смотрится рядом с прямой автомобильной трассой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как объяснили представители коммунальных властей, никаких ошибок в их работе нет, а странный участок так и был спроектирован. По их словам, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с дорогой, то здешнему фермеру было бы неудобно съезжать к своему полю. Кроме того, прокладка ровной дороги в этом месте была бы намного дороже, так как она находится в зоне разлива речки Ампер, и засыпанные участки пришлось бы компенсировать — создавать новое пространство для наводнений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коммунальщики также пояснили, что специально не стали совмещать автомобильную и велосипедную дороги, так как в этом районе расположено много фермерских хозяйств, и по трассе ездят большие, грузовые и сельскохозяйственные машины нестандартных размеров, что может быть опасно для велосипедистов, передает агентство dpa.

Екатерина Гура

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