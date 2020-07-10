19:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии появилась странная велодорожка (фото)
Она напоминает аттракцион.
В баварской коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер в начале июля состоялось открытие новой двухкилометровой велодорожки, которую проектировали почти пять лет и на которую было потрачено 3,3 миллиона евро (около 264 миллионов рублей).
Но внимание общественности привлекла не вся дорожка, а отдельный ее участок протяженностью полкилометра с большими буграми через каждые 10 метров. Участок напоминает американские горки и особенно забавно смотрится рядом с прямой автомобильной трассой.
Как объяснили представители коммунальных властей, никаких ошибок в их работе нет, а странный участок так и был спроектирован. По их словам, если бы велосипедная дорожка проходила на одном уровне с дорогой, то здешнему фермеру было бы неудобно съезжать к своему полю. Кроме того, прокладка ровной дороги в этом месте была бы намного дороже, так как она находится в зоне разлива речки Ампер, и засыпанные участки пришлось бы компенсировать — создавать новое пространство для наводнений.
Коммунальщики также пояснили, что специально не стали совмещать автомобильную и велосипедную дороги, так как в этом районе расположено много фермерских хозяйств, и по трассе ездят большие, грузовые и сельскохозяйственные машины нестандартных размеров, что может быть опасно для велосипедистов, передает агентство dpa.
Екатерина Гура