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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне вспомнили фразы, которые травмировали их в детстве

От школьных мемов до бабушкиных обедов.

Источник: Reuters

Российская пользовательница соцсетей под ником @Dzuban опубликовала пост, который породил среди подписчиков целую волну ностальгии и заставил вспомнить о детских психологических травмах.

Оказалось, эту фразу слышало очень много детей в СССР и на постсоветском пространстве. За неполных три дня пост собрал почти 16 тысяч лайков.

Спонтанный флешмоб подхватили, и теперь пользователи соцсетей массово делятся знаменитыми родительскими «мемами», услышанными в детстве. «Если вы слышали такое в детстве, поздравляю, вы травмированный человек», — добавляют они к каждой фразе.

Больше всего «травм» оказались связаны с тем, что детей заставляли есть против их желания или загоняли домой пораньше. И, конечно же, почти все слышали фразы вроде «вырастешь — узнаешь».

Анна Лысенко

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