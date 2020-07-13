16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне вспомнили фразы, которые травмировали их в детстве
От школьных мемов до бабушкиных обедов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
От школьных мемов до бабушкиных обедов.
Российская пользовательница соцсетей под ником @Dzuban опубликовала пост, который породил среди подписчиков целую волну ностальгии и заставил вспомнить о детских психологических травмах.
"пока не съешь из-за стола не встанешь" если вы слышали это в детстве поздравляю вы травмированный человек— DZUBAN (@DzubanMC) July 11, 2020
Оказалось, эту фразу слышало очень много детей в СССР и на постсоветском пространстве. За неполных три дня пост собрал почти 16 тысяч лайков.
Спонтанный флешмоб подхватили, и теперь пользователи соцсетей массово делятся знаменитыми родительскими «мемами», услышанными в детстве. «Если вы слышали такое в детстве, поздравляю, вы травмированный человек», — добавляют они к каждой фразе.
Если вас загоняли домой, после того, как вы зашли попить воды, поздравляю, вы травмированный человек— Молчание Игнатьевна (@molchi_ignat) July 12, 2020
"Рано тебе еще! Вот будет тебе 18 лет, тогда можешь..." если слышали это в детстве поздравляю вы травмированный человек https://t.co/SdywhhZ6M7— нободя (@mister_nobodya) July 12, 2020
«Достаем двойные листочки». Если вы слышали это в детстве, поздравляю, вы травмированный человек.— Andy V (@steppentiger) July 12, 2020
"Звонок для учителя, а не для класса!" - если вы слышали это в детстве, поздравляю, вы травмированный человек.— Mr.CapDestruct (@DeadPiht0) July 12, 2020
"К доске пойдёт..." Если вы слышали это в детстве, поздравляю, вы травмированный человек.— VladimirVladimirovi4 (@3HAKA4ECTBA) July 12, 2020
«А голову ты дома не забыл?!». Если вы слышали это в детстве, поздравляю, вы травмированный человек.— ⚓?????? ?????⚓ (@SkiperKakao) July 12, 2020
«Куда по помытому?!». Если вы слышали это в детстве, поздравляю, вы травмированный человек.— Кот, Джеймс Кот (@kithrax) July 12, 2020
Больше всего «травм» оказались связаны с тем, что детей заставляли есть против их желания или загоняли домой пораньше. И, конечно же, почти все слышали фразы вроде «вырастешь — узнаешь».
«За шиворот вылью»— котёнок по имени гав (@alina_losa) July 11, 2020
"А в Африке дети голодают "— ☆*:.｡.o(≧▽≦)o.｡.:*☆ (@pinktort) July 11, 2020
От создателей "то, что не доешь, я тебе на голову выверну" и "тебя бы в блокадный Ленинград на недельку"— can you please not. (@who_is_bazarova) July 11, 2020
"Ну для кого это готовили?? Не ценишь?"— позвольте вставить Ремарку (@i_am_ahma) July 11, 2020
у меня было: «только попробуй не съешь — до завтра ничего не получишь»?— kotku (@vixbunnyx) July 11, 2020
Анна Лысенко