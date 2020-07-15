Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Почерк Шекспира показали в деталях

Сохранились строчки пьесы, написанные его рукой.

Источник: British Library
Читайте также
Обнаружен неизвестный ранее перевод Тацита, сделанный королевой Елизаветой I

Британская библиотека опубликовала оцифрованную рукопись пьесы «Сэр Томас Мор», в которой можно увидеть почерк Уильяма Шекспира.

Долгое время считалось, что за исключением подписей под разными документами, ни одна рукопись Шекспира до нас не дошла. Однако позже ученые все же опознали руку барда с берегов Эйвона на рукописи пьесы «Сэр Томас Мор» 1590 года.

Эту пьесу Шекспир написал в соавторстве с четырьмя другими драматургами: Энтони Манди, Генри Четтлом, Томасом Хейвудом и Томасом Деккером. Цензору Эдмунду Тилни она не понравилась, так как в одной из сцен изображался бунт лондонских ремесленников. Тилни предложил выбросить пару сцен, но драматургам это не понравилось. В итоге пьесу так и не поставили на сцене. Именно поэтому, считают исследователи, рукопись сохранилась в целости и сохранности. Пьесу обнаружили в начале XIX века и вскоре опубликовали.

Как считается, рукой Шекспира написаны строчки с первой по 165-ю в шестой сцене.

Анна Лысенко

Читайте также
Кто стоял за псевдонимом «Шекспир». Тайна под охраной Королевского Двора. В. Козаровецкий
Во время загрузки произошла ошибка.
1 июня© Ньюстюб
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов
«Прячься и стыдись»: что бесит отдыхающих на курортах России
Российского чиновника обвинили в краже четырех истребителей
Гигантские китайские моллюски захватили Волгу
Крыс Бэнкси убрали из вагона лондонской подземки
Ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
100% за 20 минут: новая суперзарядка для смартфонов Также удалось создать самую быструю зарядку «по воздуху»
Авто
Nissan представил новый кроссовер Ariya Подробно рассказываем о машине, которая наверняка появится на российском рынке
Кино
Звезде «Великолепного века» грозит более 13 лет тюрьмы Озан Гювен известен по роли Рустема-паши в популярном турецком шоу
Новости партнеров
Явка на онлайн-голосовании очень высока. В чем причина?
Российское дистанционное образование получило признание G20
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Названы заработки семьи жертвы Ефремова на всех телешоу
Gnezdo.ru
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
От заявления разъяренного Кадырова люди рыдали
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Леди
Как молодая россиянка живет в ожидании пересадки легких (фото) Молодая и талантливая Катя ждет донора легких. Поможем ей дождаться и победить болезнь!
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь