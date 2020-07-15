12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почерк Шекспира показали в деталях
Сохранились строчки пьесы, написанные его рукой.
Британская библиотека опубликовала оцифрованную рукопись пьесы «Сэр Томас Мор», в которой можно увидеть почерк Уильяма Шекспира.
Долгое время считалось, что за исключением подписей под разными документами, ни одна рукопись Шекспира до нас не дошла. Однако позже ученые все же опознали руку барда с берегов Эйвона на рукописи пьесы «Сэр Томас Мор» 1590 года.
Эту пьесу Шекспир написал в соавторстве с четырьмя другими драматургами: Энтони Манди, Генри Четтлом, Томасом Хейвудом и Томасом Деккером. Цензору Эдмунду Тилни она не понравилась, так как в одной из сцен изображался бунт лондонских ремесленников. Тилни предложил выбросить пару сцен, но драматургам это не понравилось. В итоге пьесу так и не поставили на сцене. Именно поэтому, считают исследователи, рукопись сохранилась в целости и сохранности. Пьесу обнаружили в начале XIX века и вскоре опубликовали.
Как считается, рукой Шекспира написаны строчки с первой по 165-ю в шестой сцене.
Анна Лысенко