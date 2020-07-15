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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Один из главных мемов года показали в 3D

Мем продолжает триумфальное шествие в соцсетях.

Художник из США Велли Чанг создал трехмерные модели качка Доге и мямли Чимса — одних из главных мемов 2020 года.

«Наконец-то с гордостью показываю вам то, над чем работал все выходные. Это передышка перед возвращением к рутине», — написал художник.

Он показал сразу несколько 3D-картинок, на которых двух собак породы сиба-ину можно разглядеть со всех сторон.

Мем Доге появился еще в 2013 году и стал одним из самых популярных. Примерно год назад появилась его «накачанная» версия. Чимс — тоже не новое изобретение. Фото грустного и недовольного сиба-ину заметили в инстаграме осенью 2017 года. Его прозвали Чимсбургер или просто Чимс.

В 2020 году пользователи начали публиковать двух персонажей рядом для того, чтобы сравнивать людей, явления, предметы или страны в разные периоды. Главный смысл в том, что «прошлое всегда лучше».

Анна Лысенко

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