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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздали внешность жителя средневековой Польши

3D-портрет они сделали на основании исследования его останков

Польские ученые создали 3D-портрет мужчины, жившего около 500 лет назад в средневековом городе Джвоново (Dzwonowo) на территории Польши. Этот город, который упоминался в документах еще в XIV веке, археологи нашли лишь 6 лет назад.

В ходе раскопок они обнаружили следы пяти улиц с 30 домами, площадь, остатки церкви и прилегающего к ней кладбища. Именно там они нашли череп местного жителя, который и решили использовать в своих исследованиях.

Сначала ученые сделали его слепок, а затем с помощью компьютерной программы и глины воссоздали внешность найденного жителя. Им оказался мужчина в возрасте от 35 до 44 лет, с неправильным прикусом и крупными чертами лица. К сожалению, исследователям больше ничего о нем не известно, сообщает Daily Mail.

Екатерина Гура

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