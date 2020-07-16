Ученые воссоздали внешность жителя средневековой Польши

Польские ученые создали 3D-портрет мужчины, жившего около 500 лет назад в средневековом городе Джвоново (Dzwonowo) на территории Польши. Этот город, который упоминался в документах еще в XIV веке, археологи нашли лишь 6 лет назад.
В ходе раскопок они обнаружили следы пяти улиц с 30 домами, площадь, остатки церкви и прилегающего к ней кладбища. Именно там они нашли череп местного жителя, который и решили использовать в своих исследованиях.
Сначала ученые сделали его слепок, а затем с помощью компьютерной программы и глины воссоздали внешность найденного жителя. Им оказался мужчина в возрасте от 35 до 44 лет, с неправильным прикусом и крупными чертами лица. К сожалению, исследователям больше ничего о нем не известно, сообщает Daily Mail.