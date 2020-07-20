14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили затерянный «город дракона»
Он был столицей державы хунну.
Археологи, которые проводят раскопки в центральной Монголии вдоль реки Орхон, считают, что обнаружили столицу Хуннской державы — знаменитый «город дракона», больше известный как Лунчэн или Луут.
Хунну были древним кочевым народом, населявшим степи к северу от Китая с 220 года до н. э. по II век н. Э. Именно для защиты от их набегов была построена Великая китайская стена.
Раскопки под эгидой
Исследователи обнаружили руины двойной городской стены, искусственного водохранилища и остатки сооружения, украшенного древней надписью «Сын Неба», сделанной китайскими иероглифами кандзи. Именно она и натолкнула ученых на мысль, что они обнаружили город Лунчэн.
Многие историки сомневаются в том, существовал ли Лунчэн на самом деле. Согласно одной из версий, это могло быть искаженное китайцами название места традиционного сбора кочевников «три драконовых жертвоприношения».
Анна Лысенко