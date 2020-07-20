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14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили затерянный «город дракона»

Он был столицей державы хунну.

Археологи, которые проводят раскопки в центральной Монголии вдоль реки Орхон, считают, что обнаружили столицу Хуннской державы — знаменитый «город дракона», больше известный как Лунчэн или Луут.

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Хунну были древним кочевым народом, населявшим степи к северу от Китая с 220 года до н. э. по II век н. Э. Именно для защиты от их набегов была построена Великая китайская стена.

Раскопки под эгидой Улан-Баторского государственного университета проводились в Ульзиитском районе провинции Архангай. Первые следы древнего городища были обнаружены еще в 2017 году, однако заявление о находке ученые сделали только сейчас, сообщает Heritage Daily.

Исследователи обнаружили руины двойной городской стены, искусственного водохранилища и остатки сооружения, украшенного древней надписью «Сын Неба», сделанной китайскими иероглифами кандзи. Именно она и натолкнула ученых на мысль, что они обнаружили город Лунчэн.

Многие историки сомневаются в том, существовал ли Лунчэн на самом деле. Согласно одной из версий, это могло быть искаженное китайцами название места традиционного сбора кочевников «три драконовых жертвоприношения».

Анна Лысенко

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