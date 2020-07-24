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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чемодан-хлеб и сумка-маска: в Сети показали вещи с самым «ужасным» дизайном

Впечатляющая коллекция.

Швейцарцы Йонас Ниффенеггер и Себастьян Матис собрали на странице Ugly Design («Уродливый дизайн») примеры самого невероятного полета фантазии модельеров, строителей и народных умельцев.

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В их невероятной коллекции футболки с золотыми подмышками, сараи с рогами, ногти в виде пиццы, чемодан-хлеб и другие вещи. Они столь ужасны, что даже прекрасны, утверждают подписчики страницы в соцсети, которых уже почти 600 тысяч.

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Анна Лысенко

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