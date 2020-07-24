15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чемодан-хлеб и сумка-маска: в Сети показали вещи с самым «ужасным» дизайном
Впечатляющая коллекция.
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Впечатляющая коллекция.
Швейцарцы Йонас Ниффенеггер и Себастьян Матис собрали на странице Ugly Design («Уродливый дизайн») примеры самого невероятного полета фантазии модельеров, строителей и народных умельцев.
В их невероятной коллекции футболки с золотыми подмышками, сараи с рогами, ногти в виде пиццы,
Анна Лысенко