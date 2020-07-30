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День в истории: 30 июляДень дружбы, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события, которые произошли 30 июля в разные годы
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00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 июля

День дружбы, выход первой книги издательства Penguin, запуск Красноярской ГЭС, день рождения Арнольда Шварценеггера и другие памятные события, которые произошли 30 июля в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

Международный день дружбы

Ежегодно 30 июля во всем мире отмечают Международный день дружбы (International Day of Friendship), который был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3 мая 2011 года. Основной идеей праздника является признание актуальности и важности дружбы как проявления благородного чувства, общего для всех людей. «Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие», — говорится в резолюции.

Источник: Reuters

Penguin Books

30 июля 1935 года — издательство Penguin выпустило первую карманную книжку в мягкой обложке. Издатель Аллен Лейн предложил революционный для книжной отрасли продукт — переиздания классики в виде книг карманного размера в мягкой обложке. Удобный формат, разборчивый шрифт и визуальное оформление серии от легендарного типографа Яна Чихольда принесли Penguin Books миллионные тиражи.

Красноярская ГЭС

В этот день в 1972 году состоялся запуск Красноярской гидроэлектростанции. ГЭС расположена в 40 км от Красноярска вверх по течению Енисея. Красноярская ГЭС является крупнейшим производителем электроэнергии в Красноярском крае, обеспечивая более 30% ее выработки в регионе. Помимо выработки электроэнергии, Красноярский гидроузел обеспечивает защиту от наводнений территорий ниже по течению, водоснабжение населенных пунктов и работу речного транспорта.

Источник: AP 2020
Справка
Что нужно знать о споре вокруг ИерусалимаДональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав последний столицей Израиля. Конфликт в регионе грозит вспыхнуть с новой силой.

Иерусалим

30 июля 1980 года израильский парламент принял закон, в котором был зафиксирован статус Иерусалима как «единой и неделимой столицы» государства Израиль. Совбез ООН в ответ принял резолюцию, в которой осудил израильский закон, расценив его принятие нарушением международного права. В тексте резолюции содержался призыв к государствам вывести свои дипмиссии из Иерусалима. Статус Иерусалима является одним из наиболее спорных и острых вопросов в палестино-израильском конфликте.

День рождения «Терминатора»

Сегодня исполняется 73 года американскому актеру, бизнесмену, культуристу и политику австрийского происхождения Арнольду Шварценеггеру. Увлечение бодибилдингом в юности, привело молодого Шварценеггера на пьедестал конкурса «Мистер Вселенная», открыв дорогу в США и к потрясающему успеху. Главная роль в «Конане-варваре» принесла актеру славу и подготовила почву для съемок в таких легендарных боевиках, как «Вспомнить все» и «Терминатор». Арнольд также — 38-й губернатор Калифорнии (избран в 2003 году, переизбран на второй срок в 2006).

Материал подготовлен на основе информации РИА «Новости», ИД «Коммерсант», РБК, Kino Mail.ru и открытых источников.

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