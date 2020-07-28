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12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Краснодарском крае кошки помогли собаке перейти дорогу (видео)

Охраняли ее от автомобилей.

Жители Краснодарского края заметили на ночной дороге странную «делегацию». Две кошки сопровождали собаку с поврежденными задними лапами, помогая ей безопасно перейти дорогу.

«Глянь! Глянь, они ее охраняют! — удивился один из очевидцев. — Прикольно!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первый подобный случай, попавший на камеру. Ранее в латвийском городе Огре ворона помогла перейти оживленную дорогу ежу.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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