12:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Краснодарском крае кошки помогли собаке перейти дорогу (видео)
Охраняли ее от автомобилей.
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Охраняли ее от автомобилей.
Жители Краснодарского края заметили на ночной дороге странную «делегацию». Две кошки сопровождали собаку с поврежденными задними лапами, помогая ей безопасно перейти дорогу.
«Глянь! Глянь, они ее охраняют! — удивился один из очевидцев. — Прикольно!».
Это не первый подобный случай, попавший на камеру. Ранее в латвийском городе Огре ворона помогла перейти оживленную дорогу ежу.
Анна Лысенко