18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка за пару месяцев обменяла шпильку на автомобиль
Но ее конечной целью является дом.
29-летняя Деми Скиппер из
Деми решила проверить эту идею на себе и выставила на обмен обычную шпильку для волос. Главное условие челленджа — бартер. Запрещено использовать деньги, а также обмениваться вещами с родными и друзьями.
Для своего эксперимента Скиппер завела аккаунт TradeMeProject в приложениях TikTok и Instagram. После публикации в TikTok первого ролика со шпилькой девушка всего за четыре дня смогла совершить две сделки, обменяв свой товар сначала на сережки, а затем на бокалы для коктейлей. В течение двух месяцев американка регулярно совершала сделки и публиковала отчетные фото и видео в соцсетях.
На короткое время ей удалось стать обладательницей пылесоса, Apple TV, Xbox, ноутбука и других вещей, которые она затем обменивала на
Скиппер пояснила, что в основном находит людей для сделок через различные сервисы покупки и продажи, а потом просто пишет им сообщения и предлагает обмен. К ее удивлению, люди легко соглашаются на подобные предложения, когда узнают о сути челленджа.
В середине июля Деми удалось обменять iPhone 11 Pro на минивэн Dodge Ram. Несмотря на то, что машина была не в лучшем состоянии,
С каждым новым бартером интерес подписчиков к эксперименту американки только растет, а потому она не теряет надежды
Екатерина Гура