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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка за пару месяцев обменяла шпильку на автомобиль

Но ее конечной целью является дом.

29-летняя Деми Скиппер из Сан-Франциско в мае 2020 года решила проверить на себе лайфхак канадца Кайла Макдональда, который в 2005 году смог обменять обычную скрепку для бумаги на дом. Это ему удалось благодаря последовательным сделкам по обмену вещами.

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Деми решила проверить эту идею на себе и выставила на обмен обычную шпильку для волос. Главное условие челленджа — бартер. Запрещено использовать деньги, а также обмениваться вещами с родными и друзьями.

Для своего эксперимента Скиппер завела аккаунт TradeMeProject в приложениях TikTok и Instagram. После публикации в TikTok первого ролика со шпилькой девушка всего за четыре дня смогла совершить две сделки, обменяв свой товар сначала на сережки, а затем на бокалы для коктейлей. В течение двух месяцев американка регулярно совершала сделки и публиковала отчетные фото и видео в соцсетях.

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На короткое время ей удалось стать обладательницей пылесоса, Apple TV, Xbox, ноутбука и других вещей, которые она затем обменивала на что-то более масштабное и дорогое.

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Скиппер пояснила, что в основном находит людей для сделок через различные сервисы покупки и продажи, а потом просто пишет им сообщения и предлагает обмен. К ее удивлению, люди легко соглашаются на подобные предложения, когда узнают о сути челленджа.

В середине июля Деми удалось обменять iPhone 11 Pro на минивэн Dodge Ram. Несмотря на то, что машина была не в лучшем состоянии, друг-автомеханик помог ее починить. Правда, уже через пару дней машина перешла к другому владельцу, а Скиппер достался новый электрический скейтборд за полторы тысячи долларов.

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С каждым новым бартером интерес подписчиков к эксперименту американки только растет, а потому она не теряет надежды все-таки стать обладательницей собственного дома, пишет SkyNews.

Екатерина Гура

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