Дизайнеры воссоздали первоначальный облик древних архитектурных сооружений

Австралийская компания Budget Direct в сотрудничестве с дизайнерским агентством NeoMam Studios и архитектором Еленой Попович создали серию анимированных картинок, показывающих, как изначально выглядели знаменитые постройки прошлого.
В серию вошли шесть культурных объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения. В подборке можно увидеть первоначальный облик разрушенного древнего города Хатра в Северном Ираке, построек города Лептис-Магна в Ливии, форта Портобело-Сан-Лоренцо в Панаме, почти исчезнувший архипелаг Нан-Мадол в Федеративных Штатах Микронезии, Старый город и Стены в Иерусалиме, а также уцелевшие здания в Пальмире в Сирии.
Все реконструкции были сделаны после изучения древних документов и с учетом особенностей строительства определенного периода и местности.
Кстати, это уже далеко не первая подобная реконструкция Budget Direct. Ранее дизайнеры показывали, как изначально выглядели самые знаменитые исторические сооружения, а также средневековые замки Европы.