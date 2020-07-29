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18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнеры воссоздали первоначальный облик древних архитектурных сооружений

Они показали, как выглядели значимые объекты, которые скоро могут исчезнуть.

Австралийская компания Budget Direct в сотрудничестве с дизайнерским агентством NeoMam Studios и архитектором Еленой Попович создали серию анимированных картинок, показывающих, как изначально выглядели знаменитые постройки прошлого.

В серию вошли шесть культурных объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения. В подборке можно увидеть первоначальный облик разрушенного древнего города Хатра в Северном Ираке, построек города Лептис-Магна в Ливии, форта Портобело-Сан-Лоренцо в Панаме, почти исчезнувший архипелаг Нан-Мадол в Федеративных Штатах Микронезии, Старый город и Стены в Иерусалиме, а также уцелевшие здания в Пальмире в Сирии.

Форт Портобело-Сан-Лоренцо (Панама)
Пальмира (Сирия)
Хатра (Ирак)
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Старый город и Стены (Иерусалим, Израиль)
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Нан-Мандол (Федеративные Штаты Микронезии)
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Лептис-Магна (Ливия)

Все реконструкции были сделаны после изучения древних документов и с учетом особенностей строительства определенного периода и местности.

Кстати, это уже далеко не первая подобная реконструкция Budget Direct. Ранее дизайнеры показывали, как изначально выглядели самые знаменитые исторические сооружения, а также средневековые замки Европы.

Екатерина Гура

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