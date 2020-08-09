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День в истории: 9 августа
Начало строительства Пизанской башни, атомная бомбардировка Нагасаки, инаугурация Бориса Ельцина и другие знаменательные события, произошедшие в этот день в истории
9 августа 1173 года на Кафедральной площади итальянского города Пиза был заложен первый камень колокольни собора
После строительства первого этажа высотой 11 метров архитекторы заметили, что колокольня начала отклоняться и прекратили строительство. Много раз за несколько столетий различные специалисты брались достраивать «падающую» башню. Сейчас высота Пизанской башни составляет 56,7 метров, средний диаметр основания — около 15,5 метра, а весит она 14,7 тонны.
Пизанская башня занесена в Книгу рекордов Гиннеса, ей также присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
315 лет назад, в 1705 году, в Астрахани одновременно сыграли сотню свадеб. Это было сделано под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о том, что выдавать местных девушек замуж можно только за немцев, которых для этого якобы пришлют из Казани. Массовое бракосочетание закончилось резней иноземцев и быстро переросло во всенародное выступление, вошедшее в историю как Астраханское восстание 1705−1706 годов.
9 августа 1910 года американским инженером Херли Альвой Дж. Фишером была запатентована первая в мире стиральная машина с электрическим приводом, которая получила название Thor.
В 1949 году Thor превратился в первую полностью автоматическую стиральную машину. Позже под этой маркой стали выпускаться сушильные и посудомоечные машины.
9 августа 1945 года, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американские военные сбросили вторую атомную бомбу под названием «Толстяк» (эквивалентом в 21 килотонну тротила) на японский город Нагасаки. В результате этого погибло около 80 тысяч человек. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции.
В этот же самый день вооруженные силы СССР и войска
28 лет назад, в 1992 году, в Барселоне прошла церемония закрытия XXV Летней Олимпиады — первой после распада СССР. На этих играх спортсмены 12 республик бывшего СССР выступали в составе Объединенной команды, под Олимпийским флагом и с Олимпийским гимном. Именно Объединенная команда и заняла первое место в неофициальном медальном зачете Олимпиады.
9 августа 1996 года в Москве состоялась церемония инаугурации Бориса Ельцина на второй президентский срок.