13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский художник создал крошечный мир из символов карантина (фото)
Маски превратились в туристические палатки, а туалетная бумага — в лыжную трассу.
Японский художник Тацуи Танаки давно прославился благодаря своим миниатюрным мирам, которые он создает из повседневных вещей, еды и крошечных человеческих фигурок.
На этот раз художник создал серию под названием Stay Safe («Оставайтесь в безопасности»), на которую его натолкнула пандемия COVID-19. В своих работах в качестве главных декораций Танаки использовал вещи, которые ассоциируются с карантином и коронавирусом в целом. Маски, туалетная бумага, градусники, перчатки и другие предметы гигиены и защиты превратились в горнолыжные курорты, скейтборды, палатки и поезда.
По словам Танаки, таким образом он хотел еще раз напомнить всем о необходимых мерах защиты в связи с вирусом, но при этом не пугать, а, наоборот, отвлечь от неприятных мыслей и новостей.
Екатерина Гура