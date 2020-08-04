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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник создал крошечный мир из символов карантина (фото)

Маски превратились в туристические палатки, а туалетная бумага — в лыжную трассу.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Японский художник Тацуи Танаки давно прославился благодаря своим миниатюрным мирам, которые он создает из повседневных вещей, еды и крошечных человеческих фигурок.

На этот раз художник создал серию под названием Stay Safe («Оставайтесь в безопасности»), на которую его натолкнула пандемия COVID-19. В своих работах в качестве главных декораций Танаки использовал вещи, которые ассоциируются с карантином и коронавирусом в целом. Маски, туалетная бумага, градусники, перчатки и другие предметы гигиены и защиты превратились в горнолыжные курорты, скейтборды, палатки и поезда.

По словам Танаки, таким образом он хотел еще раз напомнить всем о необходимых мерах защиты в связи с вирусом, но при этом не пугать, а, наоборот, отвлечь от неприятных мыслей и новостей.

Екатерина Гура

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