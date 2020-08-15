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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 15 августа

День рождения Наполеона, торжественное открытие Петергофа, основание ордена иезуитов и другие памятные события этого дня.

День археолога

15 августа в России отмечают День археолога. Это неофициальный праздник, который археологи празднуют по традиции с советских времен.

Существует несколько версий его происхождения. Согласно одной из них, отмечать День археолога стали в день рождения Татьяны Пассек, ведущего специалиста по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы.

Согласно второй, археологи во время довоенных раскопок в Новгороде в шутку отметили 15 августа день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Со временем повод забылся, а традиция праздновать 15 августа осталась.

Основание ордена иезуитов

15 августа 1534 года Игнатий Лойола вместе с ближайшими друзьями Петром Фавром, Франциском Ксаверием, Диего Лаинесом и другими основал орден иезуитов. Все основатели в это время получали образование в Париже. Во время мессы в церкви Святого Дионисия на Монмартре они принесли обеты нестяжания, целомудрия и миссионерства в Святой Земле. Позже они написали устав нового ордена. Папа утвердил его в 1540 году.

Орден сыграл важную роль в Контрреформации. Он также активно занимался наукой, образованием и миссионерской деятельностью и продолжает ее до сих пор.

Торжественное открытие Петергофа

15 августа 1723 года торжественно открылся дворцово-парковый ансамбль Петергоф. Петр I задумывал его как парадную императорскую резиденцию, способную затмить Версаль.

К августу 1723 года был уже почти закончен Большой дворец, распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов, построены малые дворцы Монплезир и Марли, а также был почти готов Эрмитаж.

День рождения Наполеона

15 августа 1769 года в Аяччо на острове Корсика родился Наполеон I Бонапарт. Его семья относилась к мелким аристократам. Предки Наполеона происходили из Флоренции, но жили на Корсике с 1529 года.

Карло Буонапарте, отец Наполеона, служил судебным заседателем. Мать Мария Летиция Рамолино была дочерью генерального инспектора корсиканских мостов и дорог. Наполеон был вторым из 13 детей в семье.

Первый выпуск «Радиолюбителя»

15 августа 1924 года в СССР вышел первый номер легендарного научно-технического журнала «Радиолюбитель», впоследствии переименованного в «Радио». Массовый ежемесячный журнал был посвящен радиолюбительству, домашней электронике, аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям. Журнал «Радио» выходит до сих пор, у него появился веб-сайт.

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