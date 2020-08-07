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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Голливудские актеры показывают свои эмоции от 2020 года в новом флешмобе

Похожий флешмоб ранее в соцсетях проводили их поклонники

Новость
Мои планы vs 2020 год: в Сети появился новый флешмоб

Прошло чуть больше половины 2020 года, но он уже изрядно потрепал всем нервы. Негативных событий за это время было так много, что люди по всему миру уже начали сомневаться, что ситуация до конца года как-то исправится.

В соцсетях то и дело появляются флешмобы, посвященные мрачному будущему, а также краху надежд и планов на 2020 год. В начале августа подобный челлендж стал популярным среди знаменитостей. Голливудские актеры стали делать коллажи со своими персонажами из разных фильмов, с помощью которых показывали свои эмоции в каждый из месяцев с января по сентябрь. И эти эмоции сейчас знакомы всем нам.

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