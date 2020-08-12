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12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отзывчивые водолазы спасли уникальное обручальное кольцо

И отказались от награды.

Группа водолазов из поисково-спасательной службы в американском штате Юта пришла на выручку женщине, потерявшей в воде ценное обручальное кольцо.

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Линдси Боуэн из Мидуэя потеряла украшение в водохранилище Дир-Крик. Оно соскользнуло у женщины с пальца и упало на глубину около 6 метров. Муж Боуэн пытался нырять за кольцом, но ему не повезло его отыскать.

Женщина была очень расстроена — у кольца был уникальный дизайн, разработанный ее мужем. Более того, его украшал фамильный бриллиант, принадлежавший бабушке Линдси.

Семья Боуэн разместила в соцсетях объявление, пообещав 100 долларов награды дайверам, которые захотят его отыскать. Откликнувшись на объявление, бригада водолазов потратила два часа своего личного времени и все же нашла пропажу. Попутно они «выудили» несколько телефонов и смарт-часы. Все находки вернули владельцам.

Дайверы отказались от предложенной награды, заявив, что просто были рады помочь.

Анна Лысенко

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