12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отзывчивые водолазы спасли уникальное обручальное кольцо
И отказались от награды.
Группа водолазов из
Линдси Боуэн из Мидуэя потеряла украшение в водохранилище
Женщина была очень расстроена — у кольца был уникальный дизайн, разработанный ее мужем. Более того, его украшал фамильный бриллиант, принадлежавший бабушке Линдси.
Семья Боуэн разместила в соцсетях объявление, пообещав 100 долларов награды дайверам, которые захотят его отыскать. Откликнувшись на объявление, бригада водолазов потратила два часа своего личного времени и все же нашла пропажу. Попутно они «выудили» несколько телефонов и
Дайверы отказались от предложенной награды, заявив, что просто были рады помочь.
Анна Лысенко