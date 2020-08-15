14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали загадку голубого вихря
Они смогут его контролировать.
Несколько лет назад, исследуя физику огненных смерчей, ученые смогли создать в лаборатории загадочный голубой вихрь. Он меньше по размеру, чем огненный смерч, намного стабильнее и горит полностью голубым.
Но это не все его особенности. При горении голубого вихря не появляется сажа, а выбросы в атмосферу меньше, чем при горении обычного огня. Ученые посчитали, что эти свойства могут быть очень полезны, например, при разливе топлива, утилизации мусора или даже для выработки электроэнергии. Осталось только понять физику голубого вихря и научиться его контролировать.
В новом исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые наконец определили состав голубого огненного вихря. Как оказалось в ходе экспериментов и компьютерного моделирования, он состоит из четырех различных типов пламени.
Коническое основание вихря — это богатое предварительно смешанное пламя. Его венчает диффузионное пламя. По бокам вихря появляется скудное предварительно смешанное пламя. А в точке пересечения этих трех типов пламени появляется четвертый — стехиометрическое пламя, напоминающее голубое кольцо.
Зная эти особенности, ученые смогут создавать голубые вихри разного размера и контролировать их горение, избегая появления огненного торнадо.
Анна Лысенко