13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Потерянная доска для серфинга переплыла океан
И попала в нужные руки.
Доска для серфинга, потерянная на Гавайях, проплыла почти 8,5 тысяч километров и оказалась на Филиппинах, сообщает UPI.
Удивительное путешествие доски началось в феврале 2018 года. Житель Гавайев Дуг Фалтер занимался серфингом, когда лиш (так называют веревку, соединяющую доску и ногу серфера) оторвался, и доску унесло волнами.
Спустя больше чем два года Лайл Карлсон, разработавший доску, получил на почту интересное сообщение. С ним связался учитель с Филиппин по фамилии Джованне. Оказалось, он всегда мечтал заниматься серфингом и научить этому своих учеников, но в его стране товары для серфингистов купить довольно сложно.
Однажды Джованне увидел доску для серфинга у местного рыбака, который выловил ее в океане. Он купил находку за 40 долларов, а затем из любопытства проверил маркировку и так вышел на производителя.
Бывший хозяин доски Фалтер узнал эту удивительную историю от Карлсона. Он искренне обрадовался, что доска нашлась и теперь пригодится
Анна Лысенко