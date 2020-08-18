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13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Потерянная доска для серфинга переплыла океан

И попала в нужные руки.

Доска для серфинга, потерянная на Гавайях, проплыла почти 8,5 тысяч километров и оказалась на Филиппинах, сообщает UPI.

Удивительное путешествие доски началось в феврале 2018 года. Житель Гавайев Дуг Фалтер занимался серфингом, когда лиш (так называют веревку, соединяющую доску и ногу серфера) оторвался, и доску унесло волнами.

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Спустя больше чем два года Лайл Карлсон, разработавший доску, получил на почту интересное сообщение. С ним связался учитель с Филиппин по фамилии Джованне. Оказалось, он всегда мечтал заниматься серфингом и научить этому своих учеников, но в его стране товары для серфингистов купить довольно сложно.

Однажды Джованне увидел доску для серфинга у местного рыбака, который выловил ее в океане. Он купил находку за 40 долларов, а затем из любопытства проверил маркировку и так вышел на производителя.

Бывший хозяин доски Фалтер узнал эту удивительную историю от Карлсона. Он искренне обрадовался, что доска нашлась и теперь пригодится кому-то еще. Фалтер намерен отправить учителю воск и другие принадлежности для серфинга, а в будущем планирует отправиться на Филиппины и дать учителю и его ученикам несколько уроков.

Слева – учитель Джованне, справа – Дуг Фалтер

Анна Лысенко

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